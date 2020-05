Conmoción por la muerte de reconocido fisicoculturista

Se trata de Luke Sandoe un profesional de la disciplina que sorprendió a toda la comunidad inglesa por su sorpresivo fallecimiento. Una repentina muerte sorprendió a la comunidad del fisicoculturismo en Inglaterra. Sandoe falleció recientemente y aún no se descubre la causa. Las autoridades hallaron su cuerpo el jueves. Se trata de uno de los profesionales de la disciplina más famoso del país. La noticia no solo conmocionó a sus familiares sino a todos los fanáticos y aspirantes de esta actividad. Sandoe tenía 30 años y hacía poco que había comenzado su carrera profesional. Él no presentaba ningún tipo de antecedente médico que podría predecir este resultado. Su compañero de entrenamiento, James Hollingshead, fue quien lo halló. Se apersonó en la vivienda junto a su novia con deseos de visitarlo. Sobre su fallecimiento, el sitio oficial Muscular Development detalló que la Policía no tiene “evidencia que esté relacionado con el estilo de vida o el equipo de culturismo o algo así”.

Si bien Luke Sandoe fue uno de los fisicoculturistas más reconocidos por la comunidad a nivel nacional, en los primeros años de su juventud se abocó al estudio de la ilustración y de la biología humana en la universidad. Otro de sus grandes disfrutes era tocar la batería, aunque, entre tantos pasatiempos y estudios, al final se concentró en el gimnasio. Su debut fue en 2012, cuando participó de su primer concurso y comenzó su carrera para convertirse en profesional. Esto sucedió en el año 2016, tras ingresar en la Federación Internacional de Culturismo y Fitness. Su mayor logro fue el año pasado, cuando ingresó al podio de la competición Arnold Classic, en la que salió tercero.