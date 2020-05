Viernes se sabrá resultado de hisopados en Monte Caseros

Personal de salud del Hospital Samuel W Robinson de Monte Caseros realizó el hisopado nasal a las ocho personas que se encuentran aisladas. Tres policías, dos empleados de la Estación de Servicio, y tres personas que se encuentran aislados en el Ex -Sanatorio AFE-, son los casos sospechosos de COVID-19 luego del contacto directo que 6 de ellos, tuvieron con los penitenciarios que trasladaron a un ex convicto a Monte Caseros y que dieron positivo para el virus. El ex presidiario después estuvo junto a su madre y hermana, las otras dos personas a las que les realizaron el test de prueba.

Por ahora todos los pacientes aislados se encuentran en buen estado de salud sin síntomas.

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Central de Corrientes, para ser analizadas. Se espera para el viernes a la tarde el resultado de los exámenes.

Mientras tanto en esa localidad Personal Municipal y Bomberos Voluntarios realizan desinfección de veredas de centros comerciales, bancos y Sanatorios como medidas de prevención.