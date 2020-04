UTA anunció un paro de 24 horas

UTA Corrientes anticipó que este jueves, a partir de las 12 del mediodía, habrá un paro de colectivos urbanos si es que las empresas no depositan el 50 por ciento del sueldo que le deben a los choferes.

Alejandro Quintana, referente del gremio, adelantó que la mayoría de las provincias decidieron hacer una huelga a partir de mañana a las 12 del mediodía. Si bien el transporte urbano ya funciona de manera disminuida, los choferes deciden ir a un paro por la falta de pago de sus sueldos.

“La mayoría de los compañeros no cobraron la mitad del sueldo del mes de marzo, que se cobra los primeros meses de abril”. “El servicio de emergencia empezó el 20, nosotros tendríamos que haber cobrado el mes completo, este mes sí entendemos que no tengan para abonar el sueldo completo, pero el mes anterior trabajamos normal”, explicó Quintana.