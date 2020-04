Trabajadora municipal aislada por sospecha de coronavirus

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, informó desde su cuenta de twitter que una trabajadora de la delegación municipal del barrio San Martín (Servicios de ACOR) por problemas respiratorios, sin fiebre, quedó aislada, por sospecha de coronavirus. No tiene nexo epidemiológico. No registra viaja al exterior ni tampoco mantuvo contacto estrecho con algún caso positivo. Los compañeros de tareas que tuvieron contacto estrecho con esta mujer, también fueron puestos en cuarentena de manera preventiva hasta conocer los resultados del hisopado.

Según las primeras informaciones, la empleada municipal presentó problemas respiratorios y por precaución debió ser aislada. Ya se le realizaron los estudios correspondientes. Se informó que la trabajadora atendía en un box cerrado y no mantenía contacto con otra gente, aunque mantenía atención al público. Realizaba sus labores en la delegación municipal del barrio San Martín, ubicado por calle Lavalle entre Pío XII y Lisandro Segovia.