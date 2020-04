Supermercadistas advierten que no se aceptarán subas

La lista de precios máxi­mos que impuso el Gobier­no nacional hizo renacer un clásico enfrentamiento en el sector comercial: supermer­cados versus proveedores. Tras el anuncio oficial de que se prorrogará por otros treinta días la vigencia de los precios máximos sugeri­dos para 2.300 artículos de la canasta básica, los super­mercados advirtieron que no aceptarán nuevas listas de precios con aumentos y alertaron sobre el peligro del desabastecimiento. Aseguran que denunciarán a productores, fabricantes y distribuidores.

A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Au­toservicios (Fasa) advirtie­ron a sus proveedores que no aceptarán aumentos de precios de sus productos, o cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos, y aseguraron que, en caso contrario, lo denunciarán públicamente. “Esta decisión que no resulta sencilla para los comerciantes nacionales se fundamenta en el hecho de que, de no proceder de esta forma, no podrían cumplir con la resolución 100 de la Secretaria de Comercio, que los obliga a mantener los precios vigentes al 6 de marzo”, indicaron ambas entidades.

Además, destacaron que la normativa obliga también a productores, fabricantes y distribuidores a respetar los precios vigentes en la fecha establecida.

Señalaron que “la responsabilidad de cumplir con lo establecido debe ser compartida por todos los integrantes de la cadena de abastecimiento”. “Nuestra posición es muy compleja, dado que somos el principal punto de control, tanto por parte de las autoridades, como de nuestros clientes, a pesar de no ser los forma­dores de los precios”, indi­caron las entidades.

En una carta enviada a los proveedores, que lleva las firmas de los presidentes de CAS, Ricardo Zorzón, y de Fasa, Víctor Palpacelli, alertaron que “se verifica una gran cantidad de violaciones a lo establecido” en la política de Precios Máximos. “Hemos resuelto tomar una decisión conjunta: no aceptar listas de precios que no respeten lo estable­cido en la resolución de re­ferencia, ya sea a través de cambios directos en los pre­cios de venta o por modifi­caciones que alteren nues­tros costos reales, como es el caso de la eliminación de descuentos y bonificacio­nes”, indicaron.

Así, exhortaron a los proveedores a “adecuarse a la resolución, manteniendo los precios de sus productos vigentes al 6 de marzo”. Ad­virtieron que, los denunciarían en el caso contrario.