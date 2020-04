Subirá la curva de contagios desde mañana

El gobierno nacional aumentará la capacidad de testeo a partir de mañana con la llegada de 45.000 kits desde China para detectar pacientes infectados con coronavirus Covid-19. La nueva partida que arribará al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y permitirá a las autoridades sanitarias elevar la cantidad de análisis diarios al menos a 4500, casi el triple de los que se realizaban hasta la semana pasada. El salto en los testeos junto al cambio en la definición de casos sospechosos, anticipan desde el Poder Ejecutivo Nacional, hace temer también una suba en la curva de contagios que hasta el jueves se mantuvo achatada en un promedio de entre 80 y 100 casos diarios pero este sábado ya trepó a 167.

Hasta ahora, el máximo de tests realizados por día en el país fue de apenas un poco más de 1500. Sólo en la provincia de Buenos Aires, a partir de la llegada de los kits chinos, se superará esa cifra de testeos a partir del lunes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegaría a 600 controles diarios y Nación superaría los 4000. Al triplicarse la capacidad de detección a partir de la semana que viene, en el gobierno nacional se preparan para que comience a despegar también la curva de contagios detectados justo en el inicio de la tercera fase del aislamiento social obligatorio que decretará Alberto Fernández este fin de semana.

Antes de recibir los insumos de China, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación realizaron pruebas de calidad para evitar lo ocurrido en España donde los tests rápidos de prueba adquiridos al país asiático no funcionaron y fueron denunciados por varios laboratorios. Ya con resultados comprobados, el lunes llegarán al aeropuerto internacional de Ezeiza los primeros 45.000 kits de PCR que la Argentina usa en forma oficial a través del Instituto Malbrán y los laboratorios descentralizados que se empezaron a implementar para avanzar en los diagnósticos de casos de Covid-19.

Hasta el viernes, el total realizado desde la llegada del Covid 19 al país fue de 14.850 con 13,6% de casos diagnosticados. Un promedio de 327 personas testeadas por millón de habitantes. Esta semana se incrementaron los casos de febrículas y consultas al sistema sanitario a partir de las campañas de aplicación de la vacuna anti gripal. La buena noticia es la capacidad aún ociosa de las unidades de terapia intensiva y de enfermos leves. Sin embargo, el gobierno nacional a esta altura no está en condiciones de definir si el despliegue de camas resultará excesivo, suficiente o escaso de cara al pico de contagios esperado para mayo.

Por eso en Olivos, el Presidente y sus colaboradores resolvieron mantener el rigor del confinamiento. No abrirán comercios ni restaurantes. En principio se contemplaba liberar el rubro construcción sólo para la obra pública pero Ginés González García volvió a recomendar que tampoco se habilite ese rubro. Volverían los talleres mecánicos, jardineros y el resto de los comercios estaría habilitado a funcionar a través de plataformas digitales para entregas por delivery.

En cuanto al transporte, aumentarán las frecuencias para facilitar el esquema de ingreso escalonado a las actividades de los rubros declarados esenciales. Habrá un refuerzo de Gendarmería Nacional en las estaciones de trenes para controlar que no se desborden los vagones. Y micros en las estaciones para descomprimir la demanda de los pasajeros. Además, se reintegrará el saldo de la SUBE al personal sanitario vinculado a la atención de la pandemia quienes comenzarán a viajar gratis.