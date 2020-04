Sin nuevos casos y un sugestivo comunicado de Santa Ana

Sin nuevos casos positivos de COVID-19 y un descenso de la cantidad de personas aisladas se publicó oficialmente, aunque entretanto apareció un sugestivo comunicado de la municipalidad de Santa Ana que pide a sus pobladores no hacer compras en reconocidos comercios ubicados sobre la Ruta 43. Uno de ellos y el principal, sería una de las sucursales de Supermax. En otra oportunidad la comuna dio el nombre del comercio.

La histórica comuna informa, en una placa difundida por las redes sociales, sobre dos casos sospechosos de coronavirus en viviendas situadas por esa carretera provincial, sin dar muchos detalles.

Por seguridad de los casos positivos en aislamiento, no se pueden dar a conocer sus identidades, como tampoco la dirección donde viven, aunque lo que resulta extraño, es el hermetismo de datos del lugar donde fueron infectados. Otorgarlos no afecta a nadie. Tampoco se sabe porque se ocultan.

Si bien hay que tener bastante prudencia para salvaguardar la integridad física de los contagiados, hubo episodios en otras provincias donde los maltrataron, también existe la necesidad de que cumplan fehacientemente con esa obligación de aislamiento. Y termina siendo la propia ciudadanía quien finalmente los controla, además de prevenirse más en el contacto social cuando aparecen datos como el soltado por un municipio, en esta circunstancia, el de Santa Ana de los Guácaras. Hasta ahora la gente solo se entera de casualidad si en las cercanías de su casa hay un COVID-19.

En el informe epidemiológico de esta mañana, el Gobierno de Corrientes informó que no se registraron positivos de coronavirus. También detalló que el caso sospechoso que se encontraba internado ya fue dado de alta como otras 970; mientras que siguen en aislamiento preventivo 967. Asimismo hay aun resultados pendientes de 30 personas en el Instituto Malbrán.