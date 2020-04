Sin niveles de Protocolo de Prevención, la Justicia iniciaría su actividad

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) presionado por los Colegios de Abogados de la provincia dará luz verde al inicio de las actividades judiciales sin un rango de capacitación plena para sus 2680 trabajadores, como también de los responsables de sus áreas sanitarias de cómo instrumentar el protocolo establecido ante la mortal pandemia del Coronavirus. Por si fuera poco, tampoco tiene los elementos indispensables de un control seguro en sus dependencias. Asimismo se presentan dudas sobre el desarrollo laboral en el edificio de 9 de Julio y San Juan, donde la ventilación es escasa, y el acceso a los pisos superiores es por ascensores y una fina escalera para incendios. Las oficinas están herméticamente cerradas en los altos del predio porque antes funcionaba el Banco estatal hasta mediados de los años 90’. Allí trabajan 13 Juzgados, entre civiles, comerciales y laborales, como también el despacho del Fiscal General.

Las oficinas son pequeñas en su mayoría. Y se avecina el frío.

Hasta donde se pudo averiguar, este martes jueces y secretarios (mínimo 4 en cada juzgado) deberán hacerse cargo de sus Tribunales, como los integrantes del ministerio público de sus fiscalías (ya fueron comunicados). Una cantidad de ellos supera la edad permitida de 60 o 65 años, según el criterio que se utilice, otros padecen patologías incluidas en los considerados grupos de riesgo. De los cinco integrantes de la Corte provincial, tres pasan la edad permitida. El titular del ministerio público en el Poder Judicial, tampoco podrá regresar al trabajo. Tiene afectación cardíaca y diabetes. Ambos fiscales de los dos Tribunales Orales, sufrieron enfermedades sensibles que los dejan al margen de iniciar sus tareas en el marco de la pandemia. Uno de los vocales de la Cámara de Apelaciones, tampoco está en condiciones por haber sobrellevado una grave dolencia. Sin dudas una situación que complica el inicio de los juicios orales. Como si fuera poco, el presidio de San Cayetano no tiene internet, si surge la idea de algún proyecto de iniciar debates por video-conferencia. Tampoco se podrá trasladar presos desde esa Unidad Penal, por la situación sensible por la que atraviesan los penitenciarios ante el COVID-19. El responsable de un Juzgado de Instrucción supera la edad con creces, que no debería ni arrimarse, y otro, esta sin Juez.

Los datos que se arrojaron, solamente se refieren a la Primera Circunscripción judicial, donde se mueve el grueso del Foro de la provincia.

Los cuidados no pasan por un frasquito de alcohol en gel, barbijos y termómetros digitales que el Poder Judicial aún no compró. La situación es mucho más compleja.

Solo uno de los ministros del STJ impulsa con ahínco el reinició de la actividad por ser esencial el servicio de justicia, pero se olvida que durante la revuelta popular de 1999, los juzgados no funcionaron normalmente por el Paro de sus trabajadores ante la no percepción de sus sueldos. Los expedientes se demoraron, pero después todo se reestableció. Hoy se trata de la vida de la gente. De un enemigo que ni las resoluciones, fallos, ni sentencias, o el sinónimo que quieran darle, podrá frenarlo. En la Argentina ya no existe la pena de muerte, no puede ser la propia Justicia sea la que deje de abolirla.

CASO TESTIGO

Por lo que se averiguó, no hay estrategia preventiva. Tanto que el cargo principal de medicina forense está vacante, y lo atiende el Jefe de Gestión Administrativa, que si bien es médico, hace apenas dos años se recibió y nunca ejerció la profesión, pero es quien debería determinar si un empleado está en condiciones aptas de trabajar. Como también permitirle o negarle una licencia por enfermedad.

Días atrás obligó a una empleada judicial a presentarse a trabajar, cuando había comunicado que primero su padre, el día lunes, y después su madre, el jueves, tenían un severo cuadro febril. Había solicitado ausentarse, luego de iniciar el protocolo de interrogatorio por sospecha de COVID, tras llamar a emergencias del Ministerio de Salud. José Luís Gálvez, el responsable interino del área, le exigió que igualmente se presente a cumplir sus labores en el Juzgado de Menores 3. El episodio ocurriría el miércoles pasado, hasta que este viernes y por la insistencia de la mujer, intervino el titular de Juzgado que solicito que le hicieran el hisopado. Los resultados aún no se conocen, pero advierten un tremendo vació de cómo actuar en casos de esta complejidad en un Poder Judicial que quiere iniciar sus actividades el próximo martes. Como dato no menor, una trabajadora fue contagiada de coronavirus por un profesional que vino del Chaco, simplemente porque no había un régimen de prevención. No más preguntas señor juez.