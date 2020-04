Segundo caso de coronavirus en la Villa 31

Una mujer de 36 años con asma, problemas renales y desempleada es el segundo caso positivo de coronavirus en la Villa 31. El contagio sería por “contacto estrecho” con la mujer de 43 años que ayer se conoció como el primer caso de ese barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires, según confirmó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Desde la organización La Garganta Poderosa denunciaron que aún no habían sido aisladas las 12 personas que compartían con el primer caso.

“Mi vecina Ramona vive con seis personas, cuatro son población de riesgo y una es su hija en silla de ruedas. Desde 2016 no le brindan una solución, ¿qué hizo la Secretaría de Integración Social y Urbana? Nada. Las personas con discapacidad no son tenidas en cuenta”, denunció Lilian Andrade, referente de La Garganta Poderosa de la Villa 31, tras conocerse el segundo caso positivo.

El ministro de salud porteño confirmó, que el nuevo caso se trata de un “contacto estrecho” y aseguró que “la preocupación está puesta en contener rápidamente a los contactos estrechos y a los convivientes” y “poderlos disntaciar del conglemorado urbano donde viven”. Quirós sostuvo que, con ese objetivo, el gobierno porteño está trabajando con organizaciones barriales y de la Iglesia.

“Lo que te dicen los voceros de Horacio Rodríguez Larreta: ‘No habrá más casos que camas’. Lo que no te dicen: ‘Hay 300 camas que nos dieron los curas villeros, pero todavía nos faltan 1200 y por eso no hay aislamiento para los grupos de riesgo en las villas de CABA'”, advirtió La Garganta sobre la situación que se enfrenta en los barrios populares y exigieron “aislamiento ya” y que el gobierno porteño contrate el hotel Bauen como parte de una red de hoteles que asegure las camas necesarias para el aislamiento.

Tras conocerse el primer caso en la villa 31, que permanece internada el hospital Velez Sarfield, el Secretario de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández, declaró que se trataba de “un cuadro” leve, a pesar de que la mujer de 43 años padece de asma, y había asegurado también que se aisló a las personas con las que tuvo contacto. Luego fue conocido el segundo caso por “contacto estrecho”.

Las organizaciones barriales que conforman el Comité de Crisis denuncian la demora del gobierno porteño en el envío de raciones de alimento para los comedores y equipos de protección sanitaria para quienes trabajan en ellos. “Sin un plato sobre la mesa es muy difícil cumplir con el aislamiento”, advierten.