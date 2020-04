Rechazan prisión domiciliaria a la ex Intendenta de Perugorría

La Justicia de Corrientes rechazó el pedido de prisión domiciliaria de la ex intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, quien junto a su ex marido, esposo Jorge Corona, están acusados de delitos de corrupción cuando administraban el municipio de esa localidad, en relación a fondos nacionales para la concreción de obras públicas. Es la única provincia que se niega a dar este tipo de status carcelario a presos con prisión preventiva en situación de riesgo ante la pandemia del coronavirus.

La exjefa comunal solicitó el beneficio debido a la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. Lesieux adujo en su pedido que en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá, donde se encuentra detenida, presentaba condiciones de hacinamiento y contacto estrecho entre personas. Junto a su ex esposo Jorge Corona, Lesieux, está detenida desde febrero de 2018. El argumento de la justicia para no hacer lugar al pedido de un arresto domiciliario, se basó en que debería ser el juez natural de la causa quien debería otorgar ese beneficio, y no el Juzgado de Feria.

La decisión judicial, se contrasta con la opinión de los demás tribunales de la república, sobre todo de la Cámara de Casación Penal de la Nación. No para pocos, el fallo tiene más carácter político que jurídico, por la implicancia de la acusada de haber pertenecido a las filas del partido Justicialista cuando fue encarcelada, en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri