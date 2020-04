Pocho Romero Feris dio positivo

Confirman que el ex gobernador de Corrientes José Antonio “Pocho” Romero Feris tiene Coronavirus. Al ex mandatario un segundo test le dio positivo, al igual que a su esposa, la ex legisladora provincial Marly Brisco, como al chofer de ambos, quien produjo el contagio. El matrimonio se encuentra en su domicilio bajo un tratamiento que se extenderá por siete días. Romero Feris y Marly Brisco están en buen estado de salud, informó uno de sus hijos, Juan Alberto Romero Brisco, en declaraciones radiales.

El ex mandatario provincial y senador nacional tiene 79 años de edad.

“Se confirmó el positivo de COVID 19 de papá. Desde antes de ayer los dos están en su domicilio, están aislado, y a la espera de la evolución. Lo importante es que están en buen estado clínico”, dijo Romero Brisco, para puntualizar que “no tienen síntomas. Ellos no sienten nada. Están sorprendentemente bien desde hace 10 días. Esperamos que sigan así, pero esto es una pelea diaria. Están en su casa en Buenos Aires. Se los separó para que no tengan contacto”, detalló.

“Obviamente que nosotros solo hablamos por teléfono. Mamá hace videollamadas, pero a papá le cuesta. Así estamos conectados”, contó.

Romero Brisco reiteró que “con ellos no tenemos contacto desde el 23 de febrero. No vinieron a Corrientes ni fueron al exterior, por eso es todo un misterio cómo se contagiaron, pero eso hoy es anecdótico”.

Sobre el estado de salud de Gregorio Soto, colaborador estrecho de su padre y quien estaba grave por el virus: “Ayer experimentó una leve mejoría, muy alentadora. Hay que ver como sigue”, concluyó.