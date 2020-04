Penitenciarios que trasladaron a ex convicto a Monte Caseros tienen Coronavirus

Dos penitenciarios que trasladaron a Monte Caseros a una persona que cumplió su condena en la Unidad Penal 1, dieron positivo para COVID-19. El ex convicto, un joven de 29 años identificado como David Rojas, llegó el jueves a esa localidad y tomó contacto con familiares y amigos hasta hoy al mediodía, cuando fue llevado al ex Sanatorio AFE junto a su hermana (aislados), luego que el ministerio de salud informara a las autoridades del municipio, que esos guardicárceles (chófer y custodio) eran positivos para coronavirus.

La madre de Rojas, que vive con sus hijos, quedó en su domicilio cumpliendo la cuarentena. La familia habita un barrio de condición un humilde. Todos serán hisopados para determinar si no están infectados.

El ex recluso aseguró que no tomó contacto con sus custodios. No tomó mate ni intercambio absolutamente nada, aunque viajó en la parte trasera de la camioneta que lo llevó hasta esa localidad por más de 500 km con ventanillas cerradas y con aire acondicionado prendido. Ni el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), ni el Poder Judicial le comunicó a la Policía de Monte Caseros de la llegada de esa Comitiva.

También llama poderosamente la atención como pudieron ingresar a la ciudad sin ser examinados. En el único acceso disponible, hay una guardia permanente de la Policía, el municipio y de emergencia sanitaria que evalúan a quienes llegan de otro lugar.

Desde el día que llegó a su localidad, David Rojas se vínculo estrechamente con varias personas. Cuando lo fueron a buscar estaba arreglando un carro de tracción a sangre con unos amigos, vehículo que lo utilizaría para trabajar. Fue condenado por violación, y cuando fueron a aprehenderlo intento suicidarse lacerando su cuerpo con elementos punzantes.

Indudablemente falló la estrategia oficial en el trató y la prevención de los integrantes del SPP, luego de conocerse el primer infectado con el virus de ese estamento de seguridad carcelaria. Se los mandó a realizar tareas, como el traslado de un ex presidiario, sin conocerse aún el resultado de los test que le hicieron en su momento.

Audio Conferencia de Prensa.