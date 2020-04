¿Penitenciarios o presos? Los “pisados” por el Poder

En uno de sus informes del último sábado, 1588 adelantó el traslado de un lote de penitenciarios desde la Unidad Penal 1 a un predio en construcción en los terrenos del ex cuartel militar de Santa Catalina, y de las condiciones deplorables del lugar donde fueron alojados http://diario1588.com/2020/04/aalcaide-reconoce-cierre-de-la-carcel-penitenciarios-a-la-buena-de-dioss/ asimismo en esa nota también se daba cuenta del cierre sorpresivo de la cárcel de la avenida 3 de abril. Esa noticia no fue reproducida, ni tomada por ningún medio de prensa, sobre todo, aquellos con más vínculos con el gobierno de turno. El dato periodístico se calló. Horas atrás los familiares del guardiacárceles que cumplen un aislamiento preventivo en ese lugar, emitieron un comunicado a la sociedad correntina en general.

“Estamos viviendo una Dictadura… A los pobres Penitenciarios les tienen aislados en un ex cuartel en el medio del monte lleno de mosquitos sin agua ni nada de atención médica… Sin agua sin camas adecuadas sin espacios nada… Pero claro para el caso del hijo del señor Ministro de Seguridad y sus amigos del Poder los Castros etc… Todos ellos tuvieron en hoteles… Y ellos fueron los que trajeron el virus de otros países y el Penitenciario pobre y por ser un soldado …les amenazan les privan de estar con sus seres queridos y eso no es acaso una privación ilegítima de la libertad creo que es algo que solo se da en un gobierno con una dictadura algunos están con covid en sus casas con sus familias y otros están presos en lugares sin cama húmedos con mosquitos todo lo peor que puede tener un ser humano creo que las leyes internacionales en materia de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional está consagrado esto creo que los penitenciarios no están con una pena ni castigo para vivir esta situación .. la verdad que duele la situación y debemos hacer algo que intervengan el sistema y tomen medidas sensatas …como por un lado se habilitan los comercios el shopping de los amigos del poder y por otro lado se tiene como presos delincuentes a los trabajadores que dan su vida en un penal donde deben cuidar a personas que cometieron un hecho penal…espero que la sociedad correntina entienda y ayude a que los gobernantes modifiquen su actitud y tenga piedad de este personal penitenciario y de sus familiares…”

En el sitio, un predio en construcción, hay 51 agentes en cuarenta, entre ellos el propio director de la Unidad Penal 1, José Raúl Canteros. El edificio sin terminar, que en el futuro sería una escuela, cuenta solamente con habitaciones y baños de uso común inundados. Imágenes que ya fueron publicadas por este medio.

Los familiares de los carceleros afirman que son ellos quienes les están suministrando de agua potable, elementos de limpieza e higiene, mercaderías alimenticias, ventiladores, sábanas, y cualquier otra clase de utensilios. No tienen cocina. Ni heladera. Como tituló 1588, están a la buena de Dios.

No tienen asistencia sanitaria. No hay enfermeros, menos un médico, para asistirlos en su situación de reclusión obligada. Como una paradoja del destino, los agentes penitenciarios se convirtieron de guardia-cárceles en presidiarios de un encierro que ellos jamás lo buscaron.