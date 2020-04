Paraguay pide que bajen los deliciosos sueldos en Yaciretá, cargos que esperan ansiosos en el PJ local

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, solicitó al presidente argentino, Alberto Fernández, poner fin a la inequidad salarial en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) respecto a otras áreas estatales, pues existen muchos cargos con sueldos superiores al de los presidentes de ambos países. En algunos casos superan los 400.000 pesos, y en otros más del medio millón. Impresionante, para prácticamente no hacer nada.

No pocos recordarán el cobro de más de 4 millones pesos por vacaciones no gozadas de parte del actual diputado nacional, Jorge Antonio Romero, al dejar el cargo de Director del EBY tras el triunfo de Mauricio Macri. El hoy legislador peronista estuvo por más de una década en el cargo, donde la mayoría se rasca la cabeza. La propia ex presidente Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Romero en su visita a Curuzú Cuatiá en 2010 por los 200 años de esa localidad, que “se ponga a trabajar”.

La revelación de Benítez, advierte la ansiedad de los dirigentes políticos de Corrientes para esta verdadera “joya de la abuela”, que a cada cambio de gobierno presidencial enloquecen por conseguir un cargo en la EBY. Varios nombres “ilustres” de la dirigencia local pasaron y disfrutaron de esos cargos, en la mayoría de los casos parientes o familiares directos de legisladores nacionales y de la cúpula del justicialismo correntino. Por el lado del radicalismo las oportunidades fueron muy pocas por administrar menos años la nación, aunque lo disfrutaron. El PRO también aprovechó sus cuatro años de gobierno.

Hoy existe una lista de pedidos de ex concejales y ex diputados correntinos, para acceder a un puesto la entidad Binacional. La Cámpora está a la espera. Asimismo hay sectores ligados al massismo y a la llamada cooperativa del PJ, que esperan que pase un poco la pandemia para volver al ataque.

La información de los excesivos sueldos fue dada a conocer por el mismo presidente paraguayo, quien comentó que antes de la aparición del coronavirus, solicitó a su par argentino, Alberto Fernández, el cese de la inequidad salarial en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Del tema de la inequidad salarial en Yacyretá ya hablé con Alberto Fernández mucho antes de la pandemia. Yo ya le pedí eso y le dije que hay miembros del Consejo que ganan tres veces más que el presidente de la República y él me dijo que seguro pasa lo mismo con su salario y que estaba de acuerdo”, dijo el mandatario en comunicación con Monumental 1080 AM y reproducido por el diario ABC.

El presidente paraguayo explicó que desde el Ejecutivo se realizaron los recortes en las binacionales respetando las normativas vigentes. Indicó que no puede realizar ajustes significativos sin la coordinación con los otros países dueños de las binacionales.

“Me explicaron que si hoy recorto los salarios en Yacyretá, Argentina dejará de enviar USD 10 millones y enviará USD 4 millones que es lo único que pagan al día”, indicó.

Es que según la decisión del Gobierno paraguayo, desde este abril y por los próximos dos meses, los funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá no percibirán la bonificación por presentismo,

el cual se destinará al Ministerio de Salud para afrontar la pandemia del Covid-19.

“La supresión del presentismo por tres meses es una decisión que hemos tomado con los sindicatos. El presentismo va a ser redireccionado al fondo de Salud y representaría unos G. 2.000 millones desde el próximo mes”, explicó el mandatario.

El Director Ejecutivo paraguayo del EBY, Nicanor Duarte Frutos, justificó que la redirección de los recursos será solo por tres meses debido a que el presentismo es una bonificación que figura en la legislación argentina y aunque no forma parte de nuestra legislación, al aplicarse en el lado argentino, por igualdad establecida por contrato colectivo se aplica también del lado paraguayo.