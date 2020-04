Para la jueza aún no está identificado el autor de la muerte

La juez Josefina González Cabaña, quien interviene en la investigación por la muerte del recluso José María Candia, quien fue ultimado a balazos durante el motín en la Unidad Penal Nº1, indicó que habría dos tiradores. “El estudio forense confirmó que lo que produjo la muerte de Candia, fueron tres plomos que tenía adentro del cuerpo y hay que analizar a qué tipo de arma corresponde, por otra parte tenía en el exterior desde el cuello al brazo izquierdo, impactos de balas de gomas. Tuvo 10 disparos por lo menos”, detalló en radio sudamericana.

“Los impactos de adentro y los de afuera son diferentes, porque los de afuera corresponderían a balas de goma, sin embargo lo que sustrajeron del cuerpo en la autopsia, que es lo que se va a peritar a través de la Unidad Fiscal de Investigación. Fueron tres plomos que estaban dentro del cuerpo y fueron los que le causaron la muerte”, ratificó la juez González Cabañas.

Sobre si podría haber dos tiradores que ultimaron a Candia, la magistrada respondió que “probablemente sí, de todas maneras se cuenta con varias imágenes que serán incorporadas a la investigación, se ve que son varios tiradores y hay imágenes tomadas de distinto ángulos que serán analizadas por los expertos en el que se tendrá que determinar quiénes fueron tiradores y quienes no, porque intervinieron muchas personas en el hecho”.

Ante la afirmación de Jorge Eduardo Isetta, secretario del Comité contra la Tortura en Corrientes, de que el responsable de los disparos mortales ya estaría identificado, la magistrada aclaró que “no es así, estuve hablando con el fiscal y hasta el momento no hay una persona identificada como la autora de los disparos que provocaron la muerte de Candía, es producto de investigación y no existe individualizado un funcionarios que haya sido el responsable”.

No hay datos aún sobre a qué fuerza pertenecería el arma que disparó los proyectiles que mataron al joven de 22 años. “Todo está siendo objeto de investigación y para eso son importantes los videos con los que se cuenta y las declaraciones que se siguen tomando de los testigos. Una vez que se pueda compaginar la información ahí se podrá acercar al autor del hecho”, aclaró para puntualizar que “al parecer todo se había producido en un partido, cuando la pelota se aleja y uno de los internos vas a buscarla, ahí se produce la intervención de un custodio que lanza disparos al aire y eso es lo que originó la movilización de los reclusos”.

“No quiero llamarlo motín por qué no fue un motín, generalmente los motines son en reclamo de algo, esto aparentemente fue algo causal que se fue a mayores, que generó la reyerta y la lamentable pérdida del joven Candía”, sostuvo sobre la rebelión carcelaria del último martes.

Aseveró también que lo ocurrido en la Unidad Penal 1 “nada tiene que ver con la huelga de hambre que se encontraban haciendo los reclusos, en reclamo de las prisiones domiciliarias por miedo al covid-19” y dijo “a ellos se le habían instruidos, estaban tranquilos con los hisopados que habían dado negativos, veían que sus expedientes se estaban movilizando por lo que no tuvo nada que ver con las prisiones domiciliarias, eso fue un hecho lamentable”.