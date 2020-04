Palermo y sus deseos de dirigir a Boca Juniors

El entrenador Martín Palermo reiteró su deseo de algún día dirigir a Boca, pero aclaró que eso será cuando las personas que estén a cargo de la entidad de la Ribera “estén convencidos que es el momento”. “Lo más importante de cuándo y cómo llegar, es que quien esté a cargo esté convencido de que es el momento para que yo sea el entrenador. Tiene que ser por ese convencimiento y no por una necesidad de lo que genera mi nombre”, se sinceró el ex goleador.

En declaraciones al programa “Líbero”, Palermo indicó que cuando salió Guillermo Barros Schelotto del banco “xeneize” él se enteró que la dirigencia “no quería que el técnico de Boca vuelva a ser un ex jugador representativo del club”. “Yo lo que quisiera es que, el día que me vayan a buscar, sea porque están convencidos de que es mi momento. Cuándo, no lo sé, pero no hay que apresurarse”, explicó.

Palermo, goleador histórico del club, comentó que no lo sorprendió el gran nivel que mostró Carlos Tevez en el final del torneo de la Superliga, que Boca le ganó en el mano a mano a River con un final arrollador. “No sorprende porque uno sabe el nivel que tiene Carlitos. El tema siempre es saber explotar a un jugador como se lo supo aprovechar mucho en este último momento con la llegada de Miguel (Russo), que le dio un lugar importante que hizo que Carlos se sienta importante en el equipo y que sea la bandera. Desde ese lugar, Carlitos tomó el protagonismo que necesitaba”, sostuvo.

Pero, al igual que con cualquier otro jugador de mayor experiencia, Palermo dejó abierta la duda sobre cómo será el nivel que tengan Tevez o algún otro futbolista de más edad, cuando retome la actividad, actualmente paralizada por la pandemia de coronavirus.

“Es inusual y una situación compleja, porque al nivel que se entrena y lo dinámico e intenso que es el fútbol actual, quizás los más grandes van a sentir este período. Hay que ver cómo se reintegran todos y qué tiempo de preparación van a tener para que esos jugadores no lo sufran”, señaló.