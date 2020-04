Nene de 5 años murió en Inglaterra por coronavirus

Gran Bretaña entregó este sábado la noticia más triste desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus. Un niño de cinco años murió y se convirtió en la víctima más joven, según informaron las autoridades sanitarias británicas.

La muerte apareció en los datos publicados por NHS England, la sección inglesa del servicio nacional de salud del Reino Unido. “Los pacientes tenían entre 5 y 104 años. Cuarenta de los 637 muertos (en Inglaterra), entre 48 y 93 años, no tenían una condición de salud subyacente conocida”, decía el comunicado sobre las últimas muertes.

“La familia del paciente de cinco años ha solicitado que no se proporcione información”, precisaron las autoridades de la NHS. Luego, se informó que la pequeña víctima tenía “problemas de salud subyacentes”, que no fueron precisados.

Después, en una teleconferencia brindada por Michael Andrew Gove, Canciller del Ducado de Lancaster y miembro del parlamento del Reino Unido, el doctor Stephen Powis, de la NHS, señaló que “este virus no discrimina, afecta a personas de todas las edades”.

“Nuestros pensamientos de hoy también están con la familia de un niño de cinco años con problemas de salud subyacentes que murió trágicamente. Por eso, de nuevo, deben quedarse en casa para protegerse y salvar vidas, no se tienten de salir este fin de semana”, agregó Gove.

Las infecciones por Covid-19 entre jóvenes y niños siguen siendo una excepción estadística, según los datos de la epidemia a nivel mundial, pero se multiplican en números absolutos.

Hasta ahora, el muerto de coronavirus más joven registrado en Gran Bretaña tenía 13 años y se llamaba Ismail Mohamed Abdulwahab. Falleció en el sur de Londres y fue sepultado el viernes.

Además, en los últimos días, una niña de 5 años, con problemas de salud anteriores, también había muerto en Italia, en Vipiteno (Bolzano). También un bebé de seis semanas ha muerto en Connecticut (Estados Unidos), supuestamente por complicaciones relacionadas con el coronavirus , lo que le convertiría en una de las víctimas mortales más jóvenes en el mundo, según anunció el gobernador de ese estado, Ned Lamont.