Negativo los sospechosos en Monte Caseros, hay dudas por Libres

Dieron negativo familiares (madre y hermana) como el ex convicto que fue trasladado el jueves a Monte Caseros con dos penitenciarios con COVID-19. Las tres personas seguirán en cuarentena más allá del resultado adverso para el virus. Hasta ahora no hay información precisa si los carceleros estuvieron también en Paso de los Libres donde bajaron a tres reclusos de la Unidad Penal 1 (Corrientes).

Hoy hubo un operativo sanitario en el barrio humilde donde vive el otrora presidiario (ver video).

Ayer los pobladores se vieron conmocionados cuando del Ministerio de Salud les informaron a las autoridades sanitarias de esa localidad, que los guardicárceles que llevaron a David Rojas, un joven que cumplió condena en la cárcel correntina, estaban infectados por coronavirus. El revuelo fue muy grande, porque había datos que Rojas hizo una fiesta para festejar su libertad y tomó contacto con varias personas, inclusive, momentos antes de recluirlo en cuarentena en una ex clínica que se acondicionó para estos casos. Horas atrás desde la Dirección del Hospital Robinson informaron que este domingo recibieron el análisis de las tres muestras enviadas el sábado: la de Rojas, su hermana y su madre. Todas fueron NEGATIVAS para COVID–19. Los test se realizaron en el laboratorio Central de Corrientes.

Tras conocerse los resultados, y a fin de evitar la propagación, en la comuna se extremaron las medidas de profilaxis y aislamiento de quienes podrían ser posibles agentes de contagio. Un versión sostiene que los penitenciarios infectados estuvieron en la Comisaría del pueblo, en diálogo con oficiales y suboficiales. Además de haber cargado combustible en su derrotero hasta Monte Caseros, y de regreso a Corrientes.

Oficialmente se supo que David Rojas como su hermana, permanecerán en aislamiento preventivo en el ex Sanatorio AFE durante 14 días, mientras que la madre, estará recluida en su domicilio. Esto permitirá determinar con certeza la presencia o no de COVID-19, luego de los errores cometidos con la evaluación de los penitenciarios.