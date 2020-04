Mujer de Makallé también se contagio en el Instituto Fresenius

Confirman que el primer caso de coronavirus fuera de Resistencia, ocurrió en Makallé. Es una mujer que estuvo en la capital chaqueña, lo que acentúa la circulación comunitaria del COVID-19, en la vecina orilla.

El intendente de esa localidad, Marcelo Angione, detalló que la contagiada visitaba la capital chaqueña para realizarse su tratamiento de diálisis. Tiene 34 años, y espera un trasplante de riñón. Se habría infectado en el Instituto Fresenius donde realiza tareas la enfermera del San Marcos.

Makallé, se encuentra a poco más de 40 kilómetros de la capital del Chaco. Angione, reveló que fue la propia paciente la que dio a conocer su situación el último sábado. Desde la Dirección del hospital local y el Municipio se instrumentó el protocolo para el aislamiento de seis familias que habrían mantenido contacto estrecho con la mujer y otras dos personas que también concurrían a igual centro médico.

Son varios trabajadores de esa clínica, donde se practicaba diálisis, que dieron positivo por Covid-19, entre ellos la enfermera del barrio correntino de San Marcos.

La paciente de Makallé se sometió a un hisopado el miércoles pasado y el sábado por la noche se le confirmó el diagnóstico positivo, aunque no presenta síntomas.

“Estamos aislados, vienen a fumigar, viene la doctora y me chequea a cada rato. También está chequeada mi familia y los que tuvieron contacto conmigo están chequeados y siguiendo el protocolo”, reveló para reconocer que el origen de su contagio, fue en el centro médico donde se le practica diálisis en Resistencia. “El foco infeccioso salió de ahí, la mayoría que nos hacemos diálisis nos hicieron el hisopado porque había muchos casos y no sé si está bien que hayan hecho demasiado tarde, porque hay siete casos más y estamos todos contagiados de ahí”, advirtió la mujer.