Monte Caseros exige a sus pobladores usar barbijo, el que se niega, es mugriento

Monte Caseros se convierte en la primera localidad de la provincia, en exigir que todos sus ciudadanos, alrededor de 36.000, usen barbijos al salir de sus domicilios a realizar cualquier tipo de actividad. La controvertida disposición le fue comunicada por el intendente Miguel Ángel Olivieri (Encuentro por Corrientes) a los integrantes del Concejo Deliberante local (escuchar audio), tras concluir una reunión con integrantes de las fuerzas federales y provinciales de Seguridad. La medida debería ser aplicada desde la 0 hora de este miércoles, acompañada con operativos llamados de Saturación en cinco puntos de la ciudad, a concretarse hoy en horas de la mañana.

Aun no se sabe si todos los habitantes de la sureña comuna, poseen esta mascarilla de protección sanitaria. Y menos, si existen comercios con ese volumen para venderlos de forma inmediata.

Uno de los pobladores, un sereno de la municipalidad, ya le avisó a Olivieri que no poseía el elemento de protección, razón por la cual no iría a prestar servicio, y el jefe comunal muy ofuscado, le pidió inmediatamente que presente su renuncia. Un audio con la recriminación del alcalde casereño a este empleado del municipio se hizo viral en las redes sociales, y desató una catarata de reproches. Y una vez más el maldito whatsapp abrió la polémica, luego que se filtrara la reprimenda del platinado intendente, donde lo tratara de mugriento al pobre trabajador (escuchar audio).

LAS MEDIDAS DE 0LIVIERI

A partir de las 0:00 hs. de este miércoles 8/04 nadie por ningún motivo podrá salir de su casa sin Tapa boca o Barbijo (Sea para ir de Compras y Pagos, Trabajo o a Entidades Bancarias).

Esta medida es extensiva a quienes salen o ingresan a nuestra ciudad por el único acceso habilitado.

Se realizaran controles (Operativos de Saturación) por parte de las distintas fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad para control de transeúntes y vehículos de todas las características (llevar documentación pertinente).

1)Los automovilistas y eventual acompañante también deberán cumplir con el Tapa boca o Barbijo y el acompañante (uno) deberá ir en el asiento trasero, de tratarse de vehículos automotores o PicK Up doble cabina.

2)Las Autorizaciones de Conducir otorgadas por el municipio deberán ser utilizadas exclusivamente a tareas laborales (no admitiéndose otro uso o que las mismas estén adulteradas).

3)Todas aquellas personas que circulen dentro de la ciudad o en el acceso a la misma con botes, lanchas, yates y artículos de pesca le serán retiradas, como así el vehículo que lo transportare (esta disposición tendrá vigencia entre este Miércoles 8/04 a las 0:00 Hs. Hasta el Lunes 13/04 a las 24 Hs.).

4)) Ningún Vecino podrá estar en situación de descanso en la vereda de su casa o de vecinos, como así en ningún otro espacio público en idéntica situación.

5) Todos los comercios, en horario de atención al público, No podrán admitir dentro del mismo local, más de una (1) consumidor en una superficie utilizable de 10 m2 por personas.

6) Todos los comercios con atención al público, entidades Bancarias, lugares de Pago y Cobro, deberán hacer respetar el lugar de espera de por lo menos 2 mt. De distancia entre personas y en todos los casos al retirarse, las personas, aun los empleados del comercio, deberán ser desinfectadas por líquidos utilizables al respecto a cargo de los responsables o propietarios de los locales (Caso contrario serán pasible de las multas respectivas).

7) Respecto a la lucha contra el dengue, se solicita a aquellos vecinos que detecten algún sitio que no reúne las condiciones de salubridad necesaria denunciarlo en forma anónima, vía mnj de wasap a los siguientes celulares 3775-405900 o 3775-403243 indicando domicilio, o eventualmente titular del predio.

8) De la misma manera, se recomienda a los titulares de vehículos que se encuentren abandonados o en situación de servicios mecánicos (talleres) en la vía pública que los retiren, caso contrario serán retirados por la grúa municipal sin necesidad de notificación alguna, aplicándoseles la multa respectiva.

Audio donde el intendente Miguel Ángel Olivieri comunica a los concejales de su decisión del uso del barbijo.

Reproche de Olivieri a Sereno de la Municipalidad