A pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus, miles de personas violaron la cuarentena para viajar a la costa por Semana Santa.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la policía de la provincia de Buenos Aires intensificaron en las últimas horas los controles en las zonas de salida hacia la costa atlántica, así como también en el peaje de Hudson y en el Cruce de Etcheverry.

Según la información oficial, la totalidad de los conductores que pase por esos puestos deberán presentar el certificado de libre circulación en relación al covid-19. El objetivo de las autoridades es “desalentar el movimiento de personas y que se cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación”.

Por otro lado, fueron muchos los intendentes de la costa atlántica los que adelantaron que no dejarán entrar a turistas.

“Quienes quieran venir a visitarnos durante Semana Santa deben entender que no serán bienvenidos como turistas sino como personas que violan el aislamiento obligatorio. Si cumplimos hoy, el día de mañana podremos volver a disfrutar de fines de semana largos y temporadas”, escribió en sus redes sociales el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Por su parte, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció también que serán inflexibles con todos los turistas que intenten ingresar a la ciudad de Mar del Plata para ir a pasar Semana Santa. “Este fin de semana largo tampoco queremos que vengan a nuestra ciudad. La prioridad en este momento es seguir cuidando a los marplatenses y que no sea en vano el esfuerzo que venimos haciendo durante este tiempo”, afirmó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Además, aseguró que serán “inflexibles con los controles en todos los ingresos” y procederán con la Justicia en caso de que alguien quiera entrar.