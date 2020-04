“Messi y Dybala pueden jugar juntos”

El entrenador Lionel Scaloni aseguró que los futbolistas de la Selección argentina “juegan por la camiseta” a la vez que remarcó que “se sienten cómodos” debido a que saben que tanto él como su cuerpo técnico no le van a “pedir locuras” ni “cosas que no puedan hacer”. Y aclaró que Lionel Messi y Paulo Dybala “pueden jugar juntos”.

“Ellos juegan por la Selección, porque quieren estar. Se sienten cómodos, saben que no vamos a hacer locuras ni pedirles cosas que no pueden hacer. Todo lo que les pedimos sabemos que lo pueden hacer. Cuando jugaba me gustaba que el entrenador me viniera a hablar bien, no hacé esto porque lo tenés que hacer “, reveló el técnico del elenco nacional.

Al hablar de Lionel Messi, señaló que “es un desafío que pueda rendir en la Selección como en su club” mientras que dijo que cuando juntó en la cancha al futbolista del Barcelona y a Paulo Dybala durante unos minutos en el partido de la Copa América ante Chile, ambos “demostraron que podían jugar juntos e hicieron cosas muy buenas”.

En diálogo con AFA Play, Scaloni dijo sobre Dybala: “Él por características va a jugar centro, centro derecha, es muy raro encontrarlo a la izquierda, pero que Leo juegue por ahí no significa que no puedan coincidir. Es uno de los que entendió que hay veces que va a estar adentro de la cancha y veces que no”.

En medio del parate del fútbol por la pandemia de coronavirus, el entrenador del equipo argentino también opinó acerca de las aspiraciones del grupo cuando se regrese a la actividad. “Estamos capacitados para dar un paso adelante, que es competir y ganarle a cualquiera. Hoy hay 50 selecciones que te pueden ganar, pero si jugamos como Argentina le podemos ganar a cualquiera, sin dudas. Mirando el arco de adelante, atacando. Después cada partido será diferente, yo quiero hacer goles, no solo tenerla”, expresó.

Asimismo agregó: “Hay partidos que vamos a tener que tener la pelota y si junto 10 pases es porque conviene, pero yo soy fanático de dos pases y al arco. Eso los jugadores lo tienen claro. Nuestra meta es el gol, pero si la estoy teniendo es porque me conviene”