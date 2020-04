Mayweather y Maidana agitan en las redes un tercer combate

El coronavirus frenó por completo la actividad deportiva en casi todo el mundo y el boxeo no es la excepción. Sin embargo, en las redes sociales se revivió una vieja disputa, que ya tuvo dos enfrentamientos dentro del ring, en Las Vegas: Marcos Maidana vs. Floyd Mayweathe​r. Y ahora agitan el tercer combate…

La cuenta de Twitter de la promotora del estadounidense subió un video recordando el enfrentamiento contra el Chino y el siguiente mensaje, haciendo juego de palabras con el famoso código Da Vinci: “Pensaron que podían romper el código MayVinci”.

Desde el lado de Maidana, salieron a contestar y no se quedaron atrás. Tomaron el tuit de Floyd y fueron al hueso, incluso poniéndole fecha a un eventual tercer enfrentamiento: “El mundo del boxeo sabe quien ganó. Si a @FloydMayweather le quedó alguna duda, el Chino Maidana tiene disponibles febrero y marzo de 2021”.