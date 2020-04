Mató a martillazos a su tía, porque no le dio dinero

Una mujer fue asesinada anoche a martillazos por su sobrino porque no quiso entregarle dinero. El violento homicidio ocurrió en una humilde vivienda del barrio San Jorge. La víctima de 66 años recibió varios mazazos en la cabeza tras mantener una fuerte discusión con un de 25 años, quien después sería su asesino. Indican que el brutal crimen sucedió por la sexagenaria se negó a darle dinero “para comprar droga”.

Delfina Gutiérrez fue internada de urgencia, luego del ataque que sufrió en su vivienda ubicada por calle Cartagena al 4.600, donde los martillazos de su sobrino le provocaron lesiones graves en la cabeza. Falleció esta madrugada.

Después del ataque, el sujeto se habría llevado un televisor, el teléfono celular de Gutiérrez y una garrafa que le vendieron a una mujer, con la idea de “venderlos para financiar su adicción”, junto a dos cómplices. Los tres fueron detenidos.

Hermelinda, hermana de la víctima, dijo que alertada por vecinos, quienes le dijeron que se escucharon fuertes discusiones. “Cuando quisimos entrar, no podíamos y llamamos a la Policía. Cuando llegaron la encontraron inconsciente”, detalló para agregar que el homicida, de apellido Pereyra, le estaba colocando el cielorraso en la habitación. El agresor primero negó el hecho pero luego confesó ser el matador. La familia estaba pidiendo ayuda para el sepelio porque no tenían recursos para financiarlo.