La ex diputada provincial, Marly Brisco de Romero Feris dio positivo a coronavirus. Se encuentra internada en Buenos Aires en “buen estado de salud”. Junto a su marido el ex gobernador José Antonio Romero Feris, se realizaron los análisis luego que un colaborador cercano al matrimonio contrajo el COVID-19. Tras someterse al test de coronavirus, el también ex senador nacional dio negativo en el hisopado, no así su esposa.