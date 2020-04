Manchester City también quiere a Lautaro Martínez

Luego de semanas de rumores sobre su futuro, el delantero argentino Lautaro Martínez aparecería ahora en la mira del Manchester City, que estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión al Inter de Italia, según reportaron medios de Inglaterra. Así lo afirmó el diario The Sun, que detalló que el City, donde juegan los argentinos Sergio “Kun” Agüero -que tiene 31 años y podría ser su recambio- y Nicolás Otamendi, “entraría oficialmente en la subasta por Martínez”. De hecho, explicó que “está dispuesto a pagar la clausula de salida de 111 millones de euros fijada por Inter de Italia”, una cifra que también tendría disponible el Barcelona de España, el otro interesado hasta el momento. El conjunto culé, según trascendidos, ya ofreció incluso un contrato de 10 millones de euros por temporada para el delantero de 22 años.

El argentino Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, aseguró el pasado viernes que al goleador bahiense surgido en Racing Club “le queda mucho tiempo en Italia”. Y lo mismo aseguró el empresario Carlos Alberto Yaqué, representante de Lautaro Martínez, quien reveló en los últimos días que “es muy lindo y reconfortante para él recibir el elogio” de Lionel Messi, aunque aclaró que el jugador “solo está enfocado” en el Inter de Italia.

Yaqué, quien descubrió a Martínez en un torneo cerca de Bahía Blanca y lo llevó a Racing de Avellaneda, recordó cuando el futbolista se negó a jugar en Real Madrid -lo buscó hace tres años- porque quería triunfar en la primera del club de Avellaneda. “Eso fue así, no quiso ir porque él siempre estuvo convencido de que iba a triunfar en el primer equipo de Racing. Él nunca dijo que no le gusta el Real, sólo que quería triunfar en Racing”, reveló.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de pasar al Barcelona, Yaqué señaló: “Lautaro lo lleva como si nada porque solo está enfocado en su club, pero seguramente con mucha satisfacción sabiendo que está haciendo las cosas muy bien. Tiene cinco años de contrato con Inter y las noticias que salen son cosas exclusivamente de la prensa”, explicó. Por último, el ex artillero del ascenso argentino indicó: “Para mí Lautaro tiene cosas del Kun (Sergio Agüero) y cosas de Luis Suárez, pero en realidad tiene todo, por eso es un jugador diferente”.