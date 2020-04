Maltrato de la Policía a personas por “ser chaqueñas” (audios)

El inexplicable rechazo de Policías de Corrientes a personas que vienen del Chaco, maltratos que fueron denunciados a través de audios de watsapp difundidos luego en los medios de prensa. Uno de ellos, un hotelero de Paso de la Patria, el otro, el padre de una chica que necesitaba atención en el Sanatorio el Norte. En ambos casos, las actitudes lastiman las relaciones entre dos poblaciones integradas que conviven hace décadas. Los uniformados se justifican diciendo que tienen órdenes superiores, las que infelizmente terminan en un inentendible destrato a ciudadanos de la otra orilla. Todo se inició cuando profesionales de la salud locales que trabajan en el sistema sanitario chaqueño contrajeron el COVID-19 y lo transfirieron a suelo correntino. Los contagios derivaron insólitamente en planteos judiciales (Tribunales Federales), entre el gobierno de Corrientes, y las instituciones de salud del Chaco. Por un lado pedían un aislamiento obligatorio de 15 días a médicos que desarrollaban sus tareas en clínicas privadas y hospitales estatales en Resistencia, y por el otro, rechazaban esa exigencia porque desarmaba el sistema de atención sanitario en esa ciudad. Posteriormente explotaría el caso de la enfermera del barrio San Marcos que contrajo coronavirus en un Instituto de Diálisis en la capital chaqueña donde trabajaba. Y la tensión creció.

Horas atrás un empresario chaqueño puso en venta su hotel en Paso de la Patria. Indicó que no lo dejan llegar hasta la villa turística por lo que no puede administrar el alojamiento.

Marcelo Pajor puntualizó en declaraciones a la prensa que estaba cumpliendo el aislamiento en esa localidad correntina, y que salió de allí con un permiso, pero que al intentar ingresar nuevamente, la Policía provincial le prohibieron el acceso, sin demasiada cordialidad.

“Colaboro constantemente con la promoción turística de la localidad. Estoy hace 17 años con esta inversión”, detalló Pajor para lamentar que “tener el documento del Chaco hoy es un problema, estoy indignadísimo por cómo te tratan”.

La venta la hizo pública en Facebook junto a la leyenda: “Se vende Hotel en Paso de la Patria por no poder atender, por ser chaqueño.”

OTRO CASO

Días pasados un padre en medio de la emergencia sanitaria cruzó el puente Belgrano para que a su hija, trasplantada, la atendieran en un centro de salud de Corrientes donde es paciente hace más de cinco años. Al llegar al lugar, les informaron que eso no iba a ser posible. La joven en esos días sufrió complicaciones, con heridas abiertas. Su papá tomando todos los recaudos necesarios en el marco de la pandemia por el coronavirus, la trajo hacia Corrientes al Sanatorio Norte, donde le rechazaron su atención. Los médicos no quisieron abrirle las puertas y la dejaron a ella, junto a su papá, en la vereda sin dar otra respuesta de que se encontraban “cumpliendo el protocolo”. Tras el rechazo fue hasta una Comisaría a realizar la denuncia buscando en su desesperación alguna respuesta, pero allí la situación no fue muy distinta. Incluso, según indicó el padre de la joven “un oficial principal les dijo ‘cuándo no los chaqueños haciendo pu…´”. Luego de esperar por largo rato en la sede policial, la chica “no daba más del dolor”, por lo que informaron que se retirarían. “No me atendieron por ser chaqueño, pero antes somos argentinos”. Detalló además que su hija “hace cinco años se atiende ahí, tenía que hacerse operaciones y no se hizo por la pandemia, y la estamos peleando, pero le dijeron que corre riesgo de una meningitis entonces me preocupé”. “Soy bastante duro, pero me largué a llorar de la impotencia. Nos juzgaron por ser chaqueños”, reconoció finalmente.

Empresario Hotelero de Paso de la Patria.

Papá de la joven trasplantada.