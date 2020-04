Madonna y el dolor de la muerte de tres seres queridos  

Pese a las medidas que se están tomando a nivel mundial para hacerle frente al coronavirus, cada vez son más las vidas que se viene cobrando este virus desde que se inició la pandemia. Y una de las famosas en expresar el dolor que siente por vivir la pérdida de seres queridos fue Madonna.

La cantante decidió compartir un video a través de su cuenta oficial de Instagram contando en primera persona lo que siente en este mal momento: “Diario de cuarentena, número 9. No siempre podemos tener un buen día”, escribió en el posteo de Instagram que generó todo tipo de mensajes de amor de sus seguidores.

Mientras se la ve tipeando en una máquina de escribir la artista reconoció que su nivel de dolor llega a 10: “Y cuando ese indicador llega a 10, necesito, deseo, tengo que salir de mi cuerpo. Una lanza ardiente se abre paso en mi interior y se desliza por mi pierna, y no puedo concentrarme en nada excepto en la idea de una solución, y me pregunto qué forma tomará”, expresó.

Y agregó, con los sentimientos a flor de piel: “En las últimas 24 horas murió mi primo, murió el hermano de mi guardaespaldas, murió Orlando Puerta, una persona que jugó un rol muy importante en mi vida, en términos de llevar mis remixes a tener un lugar en los charts de música bailable, lo cual ocurrió debido a la pasión y el compromiso que tuvo Orlando hacia mi música”.

“Esta soy yo. Así es cómo me siento cada día, cómo duermo todas las noches, así es cómo me baño, así es cómo hago ejercicio; así es como vivo en este momento”, se la escuchó decir al final de la grabación, mientras luce una pequeña escultura de la silueta de un cuerpo hecho un ovillo que está encogido.