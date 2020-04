El Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, afirmó este miércoles que “los jugadores quieren cobrar y defender su fuente de trabajo”, en relación a la suspensión del fútbol en Argentina y la proximidad de la conclusión de varios contratos el próximo 30 de junio.

“Todos los futbolistas quieren laburar en paz y cuidar su fuente de laburo. El trabajador quiere cobrar su salario, y algunos clubes no pagan desde diciembre y han pagado con cheques sin fondos, de diferentes colores y de diferentes fondos”, expresó Marchi en declaraciones radiales. Además, el sindicalista indicó que se desconoce cuándo se volverá a jugar, y sostuvo que desde el gremio tienen un “objetivo a corto plazo” que es “hacer respetar los salarios”. “El primero es cumplir los contratos y hacer respetar los salarios. Hay clubes que están muy al día. Son algunos. Vélez, Boca, Patronato, pagaron todo marzo. Otros pagaron parte y otros febrero”, afirmó Marchi.

La AFA decidió dar por terminada la temporada de Primera División, pero aún no terminó de aclarar lo que sucederá con el ascenso, y tampoco se expidió sobre los contratos de los jugadores que concluyen sus vínculos con los clubes el próximo 30 de junio. “La pandemia existe y afectará económicamente a todos. Pero antes había equipos que tenían una gran deuda, que no pagaban cosas, y ahora quieren licuar la deuda con esto del coronavirus”, sostuvo Marchi. Asimismo enfatizó: “hoy el objetivo es hacer cumplir los contratos. Algunos son los que están al día. En forma colectiva no hay una decisión unánime entre los dirigentes del fútbol argentino. Podemos negociar algunas cosas, y hasta algunas deportivas. Pero los contratos son cosas diferentes y muy particulares”.

Marchi también se mostró contrario a la suspensión de los descensos, y lo calificó de “un error esgrimir que es para equilibrar las instituciones, no tiene mucho sustento”. “Al menos esa decisión debemos analizarla en conjunto. No se pueden jugar algunas competencias sí y otras no. Pero eso está en el plano más lejano”, agregó.

DECISIONES DIRIGENCIALES

Marchi hizo referencia a los contratos de los jugadores, dado que la AFA dio por finalizada la temporada, y por ende los dirigentes pretenden pagar hasta el mes de marzo, cuando algunos vínculos vencen en junio venidero.

“Los dirigentes son muy individualistas. Solo se miran la pera y el ombligo. Piensan rápidamente en algo que les pueda afectar a ellos individualmente. Esto lo recibimos en forma impensada y nos puso en un escenario muy complicado”, expresó el secretario general del gremio de futbolistas.

También se refirió a la posibilidad de que los futbolistas, aquellos que aún no cobraron varios meses de sueldo, puedan presentar cartas documentos a los clubes para reclamar la doble indemnización y considerarse despedidos, y señaló que eso quedaría sin efecto en tanto y en cuanto “los clubes paguen los contratos y los sueldos”.

El ex jugador de fútbol indicó que desde Agremiados pueden “aportar” algo para poder “encontrar soluciones”, y en ese sentido sostuvo que “los dirigentes no piensan en la gente que consume el producto fútbol”. Marchi agregó que buscarán “propuestas para ayudar a los muchachos que se quedarían sin trabajo”, y si bien reconoció que “esto recién empieza”, Agremiados continuará dándole servicio de salud para los futbolistas. “Yo lo que espero es sensatez y sentido común y que nos comportemos a la altura de las circunstancias. Tenemos que pensar en un fútbol con futbolistas, árbitros, entrenadores, que tienen también angustia. Porque se sabe que habrá una perdida de fuentes de trabajo”, aseveró.