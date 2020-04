Los gritos de Messi, a salvo

Los 19 goles de Lionel Messi en España, las diez tarjetas amarillas del defensor ex Belgrano Cristian Romero en Italia o los siete tantos sufridos por Wilfredo Caballero en la Premier League, por mencionar a algunos de los argentinos que juega en las principales ligas de Europa, están a salvo. Es que este sábado, el vicepresidente de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), el español José del Olmo, confirmó que las estadísticas pasarán a ser oficiales aunque se decida dar por terminados los campeonatos, suspendidos momentáneamente debido a la crisis pandémica.

La IFFHS es la entidad avalada por la FIFA -pero independiente de ella- que se encarga de validar los registros estadísticos del fútbol mundial, incluyendo goles, partidos jugados, tarjetas y otras apostillas numéricas. “Las competiciones se pueden suspender o anular por una causa extraordinaria, como puede suceder en estos momentos, pero todo lo que se ha jugado hasta el momento es oficial. Se compitió de forma reglamentaria y con actas. Los datos individuales se suman y los resultados siguen valiendo”, explicó Del Olmo en diálogo con la agencia española EFE.

Entre los goleadores albicelestes más destacados de las tres principales ligas del mundo figuran Messi (Barcelona), con 19 en 22 partidos -pichichi en España-; Sergio Agüero (Manchester City), con 16 en 22; Lautaro Martínez (Inter de Milán), con 11 en 22; el ex River Lucas Ocampos (Sevilla), con 10 en 22; el ex San Lorenzo Ezequiel “Chimy” Avila (Osasuna), con 9 en 20; el ex Estudiantes Joaquín Correa (Lazio), con 7 en 22; y Paulo Dybala (Juventus), con 7 en 24.

“Todo sigue contando: tanto los goles de Messi como los de cualquier jugador de categoría regional en un partido oficial. Todo seguirá estando ahí porque se habrá cumplido el proceso normal de la competición salvo en las jornadas finales”, agrega Del Olmo en cuanto a las competencias domésticas.

El rosarino que capitanea a Barcelona es justamente uno de dos argentinos que logró figurar en el tope del ránking de goleadores anuales (2012, 2013, 2017 y 2018) entre las mejores 60 ligas nacionales según el criterio de la IFFHS. El otro es Lucas Barrios, actualmente en Gimnasia La Plata, quien dio el batacazo con Colo Colo, de Chile, en 2008. Mientras tanto, el último en coronarse fue el argelino Baghdad Bounedjah, con el Al Sadd qatarí en 2019.

Messi también hegemoniza otro de los muchos ránkings estadísticos de la IFFHS: el de “creador de juego”, que contabiliza las asistencias que terminan en gol. El argentino lideró la tabla en

cuatro ocasiones (2015, 2016, 2017 y 2019; hegemonía solamente interrumpida por el croata Luka Modric), compartiendo el honor de ser el máximo en hacerlo junto al ya retirado Xavi Hernández, con Barcelona, por supuesto.

En la actual Liga de España, el rosarino registra 12 pases gol concretados, con buena distancia de su escolta, el brasileño nacionalizado español Rodrigo, de Valencia, que lleva nueve.

En tanto, en otras ligas de relevancia europea como la de Francia, también se destacan Mauro Icardi (PSG), con 12 tantos en 20 juegos;Darío Benedetto (Olympique de Marsella), con 11 en 26; y Angel Di María (PSG), con siete en 26 y la friolera de 14 asistencias, liderando el rubro en la Ligue One. Mientras que en la Bundesliga alemana, Lucas Alario (Bayer Leverkusen), con 6 en 18.

Por último, para aclarar incógnitas, Del Olmo especificó que todo lo que se refiere a las estadísticas oficiales de los jugadores y equipos es independiente “de la decisión final de quién es el campeón” de una determinada competición. “Por ejemplo, si al final se diera por ascendido a Primera División al Real Zaragoza a pesar de que no finalizara la competición, esa sería una decisión federativa, pero los partidos y los datos de sus jugadores serían los correspondientes a los partidos que ya hayan disputado”, concluyó el dirigente, citando un caso de su país y diferenciado lo que pasa en los escritorios de lo ocurrido en el campo de juego.

Pero no sólo de goles se trata el fútbol, y es en materia de partidos jugados donde aparecen los arqueros, defensores y mediocampistas. En España, el argentino que más veces se calzó los botines en la actual Liga es el lateral ex Boca Jonathan Silva, con 24 encuentros en Leganés. Lo siguen el ex Belgrano Franco “Mudo” Vázquez, con 23 en Sevilla (tres goles) y Ever Banega, con 23 (dos festejos) también en el conjunto andaluz.

En la Premier, el que lidera es el atacante Emiliano Buendía, con 28 juegos en Norwich City, mientras que Roberto “Tucu” Pereyra tiene 23 con Watford (tres goles) y el defensor Federico Fernández registra 23 con Newcastle (dos goles). En Italia, comanda el arquero Juan Musso, con 26 participaciones en Udinese, por delante del ex Banfield Rodrigo Palacio, con 25 (y seis goles) en Bologna).

Cuestión de unos es también la de los argentinos en Francia, donde el ex arquero de Quilmes Walter Benítez es titular en Niza (26 partidos) y el ex Estudiantes Gerónimo Rulli hace lo propio en Montpellier (25). En Alemania, los argentinos no abundan, y más allá de Alario, el de mayor actividad es el defensor ex Independiente David Abraham, con 14 partidos y un tanto en Eintracht Frankfurt.