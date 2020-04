Los cuatro mejores de la historia

El secretario de Selecciones Nacionales de la AFA y entrenador del equipo campeón del mundo en 1978, César Luis Menotti, aseguró este miércoles que “es un espanto” que los partidos de fútbol se disputen sin la presencia de público porque “se rompe la relación con la gente”.

En diálogo con el programa Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, de FM 94.7, Menotti se refirió al parate de la actividad futbolística debido a la pandemia del coronavirus: “El fútbol se interrumpe y nos asesina cuando se rompe la relación con la gente. Nosotros vivimos de eso, de la emoción de la gente. No me lo imagino al Polaco (Roberto) Goyeneche cantando en Caño 14 solo. Entonces, cuando se empieza a hablar de jugar a puertas cerradas, eso pertenece al mundo de los negocios y yo no me meto. Lo que digo es que el fútbol sin público es un espanto”.

En cuanto a la actualidad del seleccionado nacional, afirmó: “En este momento hay que lograr tener un calendario con la Selección. La ilusión es recuperar la relación del público con la Selección”.

Por otra parte, sobre su cargo en la Asociación del Fútbol Argentino, manifestó: “Le dije a (Claudio) Tapia que me quedaba si extendía el contrato de los entrenadores hasta después de las Eliminatorias. Un director técnico no puede firmar por un año en la Selección, tiene que ser por tres”. Así las cosas, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico renovaron contrato a fines de 2019, tras asumir como interino en reemplazo de Jorge Sampaoli post Rusia 2018 y comandar al equipo en la Copa América de Brasil 2019, donde Argentina terminó tercera.

Por último, el experimentado estratega rosarino repasó parte de la historia del fútbol, rememorando algunos equipos emblemáticos. “El equipo que me generó las ganas de ser entrenador fue de Brasil de 1970; otro que me volvió loco fue la selección holandesa, la de Cruyff”.

Mientras que a la hora de elegir a sus futbolistas preferidos, el Flaco opinó: “(Alfredo) Di Stéfano es uno de los que está entre los cuatro mejores de la historia del fútbol. Viene Di Stéfano, viene (Johan) Cruyff, viene Pelé, o al revés, Pelé, Cruyff y (Diego) Maradona. Esos son los cuatro mejores del mundo. Y cuando digo mejores del mundo, de la historia, empecemos a repasar contra quiénes compitieron, porque no es que no había nadie. Cuando nombró a Pelé, había 20 jugadores que hoy serían balones de oro”. Durante la charla, Menotti deja entrever que hay un “quinto mejor jugador” aunque nunca completa la frase. “Y el que está aspirando a ser el quinto mejor del mundo es…”, espeta el Flaco, que seguramente tenía en la cabeza a Lionel Messi, sobre quien ya se había explayado previamente.