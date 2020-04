Llegaron correntinos “repatriados” de otros puntos del país

Correntinos que llegaron de distintos lugares del país y fueron llevados al Hotel Confianza, previo al regreso a sus hogares en localidades del interior.

En dos colectivos de larga distancia en horas de la mañana, vinieron desde diversos lugares, como Buenos Aires y Bariloche, con alrededor de 48 pasajeros. A los viajeros se les realizó los controles que exige la emergencia sanitaria nacional del coronavirus. Algunos son de San Miguel, otros de Ituzaingó, y también de Saladas.

Una mujer indicó que “llegué de Merlo, Buenos Aires, tengo que ir hasta Santa Lucia, ya me tomaron la temperatura y me dijeron que ya me puedo ir, que estoy bien”. Otra persona manifestó que “llegamos de Bariloche ahora y estamos esperando poder ir a Ituzaingó. “Yo estaba trabajando allá y por el coronavirus paró todo y me volví, ahora tengo que ir en remis hasta allá, ya me tomaron la temperatura y me dijeron que me vaya no más, pero me sale siete mil pesos el remis, es mucho para mí”, reconoció.