Lesieux reiteró su pedido de prisión domiciliaria

Angelina Lesieux, ex intendente de Perugorría, volvió a requerir al Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes que le otorgue la prisión domiciliaria. Su defensa ratificó y amplió los argumentos esgrimidos en la anterior presentación que fue denegada el pasado lunes 20. Lesieux fur víctimas de vejámenes en su lugar de detención, y su casa particular saqueada por delincuentes, a pesar que debería tener custodia policial.

Marcelo Hanson, su defensor, insistió en la necesidad de morigerar la prisión preventiva que Lesieux está cumpliendo hace más de dos años en la alcaidía de Curuzú Cuatiá por una causa en la que -al igual que otros cuatro ex funcionarios- está procesada por presuntos delitos vinculados a la administración de fondos que Nación envió para solventar obras públicas en Perugorría.

Reiteró el pedido debido a que persiste la emergencia sanitaria por el coronavirus y en consecuencia, los factores de riesgo que podrían poner en peligro la vida de la ex jefa comunal.

Hanson adjuntó informes médicos que le realizaron a la ex intendente “que acreditan una intervención reciente en el hospital por una dolencia que viene soportando” y por la cual “no fue atendida pese a los constantes pedidos realizados”. Añadió que el profesional médico que atendió a la ex intendenta “en su informa hace saber sobre la posibilidad de una eventual cirugía correctiva de la dolencia que padece hace tiempo Lesieux”.

En el citado escrito reiteró además la necesidad de tener en cuenta el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño que tiene rango constitucional y que en este caso le da al hijo de la ex funcionaria, la posibilidad de ser oído en el marco del pedido de prisión domiciliaria. Hanson señala que el menor de edad está atravesando la emergencia sanitaria sin poder tener la contención necesaria de alguno de sus padres. Teniendo en cuenta que su progenitor, Jorge Corona, también está con prisión preventiva hace más de dos años.