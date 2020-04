Las clases volverán antes de fin de año

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que el regreso a las aulas se dará “este año” y puntualizó en que es posible que la fecha difiera entre los distintos distritos, aunque no será “en el corto plazo”.

El funcionario señaló que se está “profundizando mucho esta etapa de educación a la distancia” y resaltó el “enorme compromiso de maestras, maestros y de las familias” durante el aislamiento para llevar el ciclo lectivo adelante.

“Vamos a poder volver a la escuela este año. Es posible que vuelvan la clases en algunos distritos sí y otros no, pero no en corto plazo”, afirmó para remarcar, no obstante, que la “premisa básica es priorizar las vidas”, e insistió en que “hay que ser cuidadoso, porque un solo error puede llevar a una multiplicación de los casos”.

“Nos preocupa muchísimo cómo se llega a la escuela por el uso masivo del transporte público. Tenemos que definir cuando volvemos a las escuelas y cómo volver a las escuelas”, concluyó.