La Rioja y Jujuy, obligación el uso de barbijos

En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela firmó un decreto en el que estableció el uso obligatorio de barbijos o protectores faciales para cualquier ciudadano que circule por la calle a partir del lunes a las 00 horas.

Por su parte, su par jujeño, Gerardo Morales, advirtió que la misma medida será implementada en su territorio a partir del próximo viernes 6.

En La Rioja, el gobierno local anunció que mediante el decreto Nº 422/20 se establece: “el uso obligatorio de barbijos sanitarios y/o protectores faciales para todos los ciudadanos que circulen por el territorio de la provincia”.

Respecto a los “protectores faciales”, las autoridades riojanas advirtieron que se refiere a pañuelos, bufandas o cualquier otro elemento que pueda servir como protector de la boca y la nariz.

De acuerdo a las últimas cifras brindadas por el Ministerio de Salud de la Nación, La Rioja sumó dos nuevos contagiados confirmados en las últimas 24 horas y ya acumula ocho personas que dieron positivo al virus Sars-Cov-2.

En tanto, durante la semana pasada, trascendió a nivel nacional la muerte de la pediatra de 52 años llamada Carmen Ruiz, quien además de coronavirus también había sido afectada por el dengue.

La medida, de acuerdo al gobierno riojano, es poder empezar a controlar los contagios por parte de pacientes asintomáticos.

Por su lado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en compañía especialistas pertenecientes al Comité Operativo de Emergencia, anunció durante una conferencia de prensa sostenida el domingo por la noche que el uso obligatorio de barbijos en la vía pública entrará en vigor el viernes.

“Vamos a recomendar el uso del barbijo para evitar la transmisión del virus de personas asintomáticas”, afirmó Morales.

“No es algo que genere protección por sí solo, esto tiene que seguir siendo acompañado por el lavado de manos y el distanciamiento social”, advirtió en su compañía el titular del COE, Omar Gutiérrez.

Además, el gobernador Morales utilizó un su cuenta en las redes sociales para comunicar la nueva medida de protección en la provincia. “Luego de un análisis profundo y consenso entre especialistas de la salud, decidimos que a partir del viernes 10 de abril, el uso del barbijo será obligatorio en la vía pública en Jujuy”, escribió el mandatario.

Además, aseguró que cada vez que una persona incumpla con esa medida en la vía pública, recibirá una multa de mil pesos.

El COE jujeño indicó además que hasta el momento no se registraron casos positivos de coronavirus en su provincia. De 53 personas evaluadas como sospechosas, 48 ya fueron descartadas y aún quedan cinco en observación. Dos de ellas se encuentran internadas, pero en muy buen estado de salud, según informó Gutiérrez.

Además, se informó que hay unas 1041 personas en seguimiento para analizar si registran algún tipo de síntomas, mientras que otras 535 ya finalizaron esa etapa y se encuentran en su domicilio bajo el proceso de aislamiento.

El uso de barbijos a esta altura de la pandemia en la Argentina generó mucha controversia en los útimos días. Si bien es la medida que utilizaron los países que, en teoría, se encuentran más avanzados en la lucha contra el Covid-19, existe una dicotomía relacionada a la disponibilidad del artículo de higiene.

Por el momento no existe en el país una cantidad semejante de barbijos como para que toda la población pueda adoptar tal medida. Incluso, se teme un faltante del insumo en los centros de salud de todo el país para cuando se alcance el pico de contagios.

Por lo tanto, varias autoridades sanitarias del país recomendaron a la gente no apropiarse de grandes cantidades de barbijos para permitir que éstos sean utilizados por los médicos, quienes se encuentran en la primera línea de la lucha contra la enfermedad.

La medida adoptada por el gobierno jujeño responde así a políticas similares que se llevaron a cabo en países como China, Japón, Corea del Sur.

En los últimos días, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomendó el uso del barbijo en la vía pública.

En tanto, la novedad de los barbijos vuelve a situar a Gerardo Morales en el eje de la polémica en medio de la pandemia. El 22 de marzo protagonizó una conferencia de prensa en la que insinuó la posibilidad de cerrar las fronteras de su provincia, debido al brote de coronavirus que empezaba a gestarse en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el último jueves Morales se vio envuelto en una polémica, debido a un micro de 61 pasajeros, en su mayoría ciudadanos extranjeros, que fue enviado desde Jujuy hasta la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de los pasajeros relataron que fueron metidos en el vehículo sin que se les comunicara su destino final.

“Nosotros no estamos echando gente por la borda en el marco de esta crisis, provenga de donde provenga, sea del país que sea. Acá hay distintas situaciones. Todos los pasajeros hicieron la cuarentena en La Quiaca. Fueron alojados en hoteles, se les proveyó de alimentos y se les garantizó las condiciones sanitarias”, se defendió Morales en su momento.