La enfermera circuló con la sospecha de Coronavirus

Carlos Vignolo, Ministro Secretario General de la Gobernación, aseguró que “tenemos la información que se le hizo el hisopado por tener contacto con un fallecido por COVID 19. Y aún siendo un caso sospechoso hay registros concretos de su paso a través del puente”, precisó sobre la enfermera del San Marcos que dio positivo. “No hay que estigmatizar a ésta familia ni a ningún vecino del barrio afectado”, aseveró Vignolo para puntualizar que los otros tres casos son de su entorno.

“Esta persona estuvo en aislamiento hasta el 2 de abril. Se presentó a trabajar en Chaco. El día 4 de abril se le hizo un hisopado en aquella provincia y se la consideró personal sospechoso por haber tenido contacto con un caso de coronavirus fallecido. Todo esto nos informó el comité de Chaco, pero recién una vez confirmado el positivo por el Instituto Malbran”, detalló el funcionario.

“El hisopado fue el 4 de abril, pero ella cruzó el puente el 6 de abril pese a ser considerada un caso sospechoso. Tenemos registros por día y hora. Y no recibimos información de que estaba como sospechosa. Ella vive junto a su familia que es numerosa y se ha desplazado de manera muy libre por su barrio. Por eso se bloqueó todo el San Marcos”. “Los nuevos casos son asintomáticos y permanecen en su domicilio”, aclaró para sostener que “la gente del San Marcos no podrá salir a trabajar, recibirán asistencia. No queremos estigmatizar a un barrio, a una persona, queremos ayudar, estamos trabajando en articulación con el Municipio”. En el barrio San Marcos viven 2.000 personas.