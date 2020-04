La cuarentena seguirá otras dos semanas

Alberto Fernández decidió con sus funcionarios en Olivos extender la cuarentena dos semanas más. Esta tarde recibirá nuevamente a los sanitaristas y luego se difundirá la medida. El aislamiento será hasta el 27 de abril, según se decidió.

Habrá cierta flexibilidad para algunos sectores de las economía, principalmente los vinculados a la producción, pero siempre resguardando condiciones estrictas que eviten cualquier posibilidad de contagio.

Un funcionario había escrito la argumentación que dio el Presidente acerca de la necesidad de mantener la medida el tiempo que sea necesario, con un paralelo de la progresión de casos aquí y en España. “El 6 de marzo, nosotros teníamos dos casos de coronavirus y España 380. El 7 de marzo Argentina tuvo 31 infectados y su primer muerto, y España 839 infectados y 10 muertos. El 10 de marzo nosotros no tuvimos ningún muerto y ellos ocho. El día que decidimos la cuarentena sumamos 128 infectados y 3 muertes y España tuvo 18.700 casos y 800 muertes. Habría que hacer la cuenta de a cuánta gente le salvamos la vida en estos días si no hubiéramos hecho nada y la curva hubiera seguido la progresión de España”, desgranó Fernández una explicación que es la base de las decisiones que ha venido tomando.

Insistió que aflojar ahora podría hacer retroceder lo que se había alcanzado al momento en cuanto a achatamiento de la curva. Con los casos que se sumaron ayer, Argentina llegó a los 1.894 contagiados con un total de 79 fallecidos. Para seguir con la comparación, España superó los 153 mil casos y los 15.400 muertos. Esa foto causa espanto y da la idea de que cualquier esfuerzo vale la pena. “Hay que dejar en claro que con estas medidas se salvan vidas, todo lo demás es secundario”, se remarcó en Olivos durante los encuentros.

El Presidente insistió en su concepto de que si existe la posibilidad de salvar vidas, la cuestión económica pasa a un segundo plano. Igualmente, Guzmán, Kulfas y Todesca marcaron que todo el paquete de asistencia del Estado puesto sobre la mesa para contrarrestar el parate económico ya había comenzado a funcionar. Un dato fueron los 45 mil millones de pesos que los bancos repartieron en forma de préstamos a pymes para poder pagar los sueldos. Vilma Ibarra quedó a cargo de la redacción del nuevo DNU prolongando la cuarentena hasta las 0 hora del 27 de abril. En principio, de acuerdo a las conversaciones que tuvieron ayer, no estarían detalladas en el texto las nuevas actividades que quedarían exceptuadas de la cuarentena. Se irán agregando luego, en resoluciones que vayan saliendo de Jefatura de Gabinete.