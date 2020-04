Joven denunciado por difundir falso caso de coronavirus

Las autoridades de la Municipalidad de Ituzaingó decidieron avanzar con una denuncia penal contra a un joven que viralizó, este viernes, una información falsa sobre un caso de coronavirus en esa ciudad correntina. “Hay gente que no sé si es inmoral o irresponsable”, señaló el intendente Eduardo Burna a medios capitalinos.

“Ante las noticias falsas que circularon por redes sociales, la Municipalidad de Ituzaingó informa, que al día viernes 17 de abril de 2020, no se registran casos positivos ni sospechosos de coronavirus Covid-19. Las personas que llegaron a la ciudad provenientes del exterior o provincias con transmisión comunitaria cumplen la cuarentena obligatoria, reciben monitoreo permanente por parte de las autoridades sanitarias y no presentan síntomas alguno”, señalaron desde la comuna correntina en un comunicado oficial este viernes.

“El municipio recomienda a la comunidad informarse y compartir noticias desde los medios oficiales y no viralizar información que no cuente con confirmación ni cite las fuentes adecuadas”, finalizaron.