Inviable el plan de la Premier de jugar a puertas cerradas

Las enormes pérdidas que sufrirán los clubes ingleses si no se reanuda pronto la Premier League motivaron una idea muy particular para poder terminar la campaña, con jugadores aislados y partidos a puertas cerradas, cada tres días. Sin embargo, las cuestiones organizativas conspiran contra la concreción del plan ideado por la Premier League para culminar la temporada 2019/2020, actualmente interrumpida por la pandemia de coronavirus, aseguró el miércoles la prensa británica.

Para compensar el dinero que no percibirán o tendrán que devolver los equipos, la Premier League imaginó completar la Premier con un formato parecido al de un Mundial, es decir con jugadores concentrados y aislados en un hotel en Londres durante 30 días y jugar a puertas cerradas las 10 fechas que restan de competición.

No obstante, el alocado plan resulta inviable por cuestiones operativas, de acuerdo a lo que explicó al diario londinense Daily Mirror Christian Machowski, jefe de una agencia de viajes especializada en el traslado de los planteles de los clubes. Según el especialista, la ciudad de Londres y el resto de las involucradas en el torneo no cuentan con suficientes hoteles e instalaciones deportivas con las condiciones adecuadas para poder albergar a todos los equipos. “Cuando los clubes reservan hoteles, uno de los problemas es cuánto tarda en llegar al estadio. Los equipos no quieren estar atrapados en un autobús durante 45 minutos o una hora para llegar a un partido, pero solo hay un pequeño número de hoteles de élite adecuados para ello”, comentó Machowski.

El empresario lo dejó claro con ejemplos concretos. “Hay dos o tres hoteles en Londres donde todos los equipos tienden a quedarse cuando juegan allí y encontrar un lugar para que 20 equipos con el estándar requerido simplemente es muy complicado”, indicó Machowski.

En su explicación insistió en que la propuesta no puede llevarse a cabo dado que son demasiados clubes: “Tal vez podría funcionar en la Liga de Campeones, por ejemplo, porque son menos equipos. Pero aquí hay 20 y se trata de definir un título, descensos, pases a Liga de Campeones y Liga de Europa, y nadie debería quejarse de que perdieron porque el hotel, las instalaciones de entrenamiento, los viajes o la comida no estaban bien”.

De acuerdo al plan ideado por la Liga inglesa, los 92 partidos que le restan a la Premier iban a poder jugarse a partir de junio hasta el 12 de julio, cada tres días, a puertas cerradas y con los 20 equipos participantes aislados en distintos hoteles y complejos turísticos para evitar contagios de Covid-19. La peculiar iniciativa tiene un claro motivo económico: de concretarse la vuelta del fútbol, los clubes de la Premier no deberán devolver los casi 1.000 millones de euros ya cobrados por derechos televisivos, de acuerdo a lo que reportó el periódico The Mirror.

La Premier es liderada por el Liverpool con 82 puntos, a 25 del Manchester City que es el segundo con 57. En tanto Bournemouth, Aston Villa y Norwich City son los tres equipos que están perdiendo la categoría.