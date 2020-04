Intendente prohíbe ingreso de camiones a Canteras, y se enfrenta a Valdés. El negocio del ripio

Un dialogo entre el intendente de Felipe Yofre, Leonardo Aguirre, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que se hizo viral y explotó en la redes en las últimas horas, surgió ante el bloqueo del municipio al ingreso de camiones de carga de piedras, a las canteras de la zona. Asimismo quedaría en evidencia en algunos bloques de la conversación, la carencia sanitaria de los municipios más pequeños de la provincia.

Aguirre tuvo su momento de fama en los medios más importante del país, cuando en enero último sorprendió a un delincuente robando en su casa, a quien redujo a cintazos. La noticia tendría trascendencia nacional, por lo inusual del episodio.

El jefe comunal yofreño prohibió el ingreso de camiones, sobre todo provenientes de Chaco y Santa Fe, dos provincias con altos índices de contagio, a las canteras de su localidad, en una acción de proteger a los pobladores de la zona de infectarse con el coronavirus. Esa decisión sería reprochada por Valdés, quien lo llamó por teléfono para reclamarle por su actitud obstruccionista. Se produciría un entredicho y nacería la polémica que recorrió todo el día Facebook, Instagram y whatsapp, sumando Twitter y correos electrónicos.

Leonardo Aguirre le aseguró al mandatario correntino que no iba a dejar entrar a los vehículos de gran porte por el acceso a las canteras, indicándole que el pueblo apoyaba su decisión y que saldría a la calle a respaldarlo, mientras que el titular del Ejecutivo provincial, le explicaría que la decisión era del gobierno nacional, el que había colocado a la actividad minera en la lista de las esenciales para la economía del país (escuchar audio).

Horas después hubo un planteo judicial de la empresa PROMIN S.A. (es importante leer este informe de junio de 2018 http://diario1588.com/2018/05/la-millonaria-sobrefacturacion-en-ripio/) dueña de la explotación de la cantera ubicada a 20 kilómetros de la ermita del gaucho Gil. El abogado de la firma (Alejandro Raúl Giachino), junto al fiscal de Mercedes, Adrián Casarrubia, se hicieron presentes en el lugar para intimar al intendente Aguirre, a deponer lo que entendían, era una actitud delictiva prevista en el Código Penal. Finalmente se lo acusaría de obstrucción, abuso de autoridad e incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y por desacato a una medida judicial, la que insólitamente no existía al momento de frenar el tránsito de los camiones a las canteras. La policía no le supo explicar a Aguirre el último delito caratulado en el expediente que confeccionó Casarrubia.

Luego de la denuncia penal, desde la justicia se aseguró que este martes la circulación vehicular será normal en el lugar. Inclusive aseguraron, que la empresa trabajará durante toda semana santa para ponerse al día.

Casarrubia, quien antes de ser representante del ministerio público fue afiliado radical y Secretario de Gobierno de la municipalidad de Mercedes durante la gestión de Daniel Baldezzari (UCR), fue designado en el cargo judicial por el ex gobernador Ricardo Colombi. Al tres veces ex mandatario provincial los lugareños y un mosaico de la opinión pública, le endilgan la propiedad de la minera, en sociedad junto a otros empresarios. Versión que nunca fue confirmada.

PROMIN S.A., que tiene sede en Quilmes (Buenos Aires), se quedaría con la cantera tras concluir el contrato que duró varias décadas, entre el grupo Relats (NECÓN S.A.) y los dueños del terreno (sucesión Ovidio Semenza). No para pocos, su masa societaria está integrada por hombres de paja de la dirigencia política gobernante de Corrientes. Actualmente tiene piedras para vender trituradas con anterioridad. Hoy en día, su producción está paralizada porque los pozos de extracción están llenos de agua a raíz de la inamovilidad por la cuarentena.

PROMIN S.A. también es propietaria de LA MILAGROSA en Curuzú Cuatiá (grupo Labarte-Cabral).

LAS EMPRESAS

Las empresas inscriptas en el ICAA que trabajan en zona de Yofre además de PROMIN S.A, son tres. Una de ellas CANTECOR S.A. de Javier Paluch con domicilio en Mendoza 1102, Corrientes Capital. REGISTRO PRODUCTOR DE ÁRIDOS Nº016 – LIBRO I – FOLIO 7.

A esta firma se le atribuye vínculos directos con la dirigencia política, tanto que creen que Paluch es un testaferro de la cúpula que gobierna Corrientes desde hace 20 años.

La segunda es POLAN S.A. ubicada por Ruta nacional 123 (Km 78,5), con domicilio legal en Tucumán 423 – 4° – Capital Federal. REGISTRO PRODUCTOR DE ÁRIDOS Nº005 – LIBRO I – FOLIO 7. Su propietario es el ex diputado nacional por Córdoba Rafael Pascual, en sociedad con sus hijos. Pascual también fue presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

La tercera es CANTERAS BECAR S.R.L., también situada en Ruta nacional 123 (Km. 81). Tiene oficinas en Lamadrid 1884 (Barrio Berón de Astrada), en Corrientes Capital. REGISTRO PRODUCTOR DE ÁRIDOS N°: 004 – LIBRO I – FOLIO 7.- Esta firma es propiedad de los cordobeses Carlos Romero y Marcos Morales. El mayor accionista es Morales.

Como dato a revelar, ninguna de estas compañías, junto a PROMIN S.A., tributan para el municipio de Felipe Yofre. Más allá de los millones que recaudan mensualmente, no le proporcionan ningún beneficio económico a esta comuna. Solo POLAN S.A. realizó algunos donativos en materiales a la intendencia yofreña para el mejoramiento de las calles del pueblo.

De todas las nombradas solamente PROMIN, quien fue la denunciante de Aguirre, realizará movimiento vehicular. Las demás esperarán hasta el lunes 13 d abril cuando culmine el aislamiento social preventivo dispuesto por el presidente Alberto Fernández.

PRODUCCIÓN AMIGA

La producción de piedras utilizadas para el enripiado de rutas y calles, tuvo un importante desarrolló en el inicio del cuarto gobierno del radicalismo en Corrientes (Gustavo Valdés). El crecimiento se debió a la considerable compra de ripio desde el Estado correntino, convirtiéndose en un negocio millonario al tener una exuberante demanda. La propiedad de una de las canteras con mayores operaciones comerciales, se le atribuía al suegro del hermano de un actual funcionario de alto rango del ministerio de la Producción local (Manuel García Olano). Sería lógicamente, la cantera que más le vendía ripio a la provincia.

Tras la polémica desatada entre Valdés y Aguirre, para el gobierno el intendente de Yofré no tuvo códigos al revelar esa charla privada, el Frente de Todos (PJ y aliados) salió imprevistamente del closet a respaldar al jefe comunal. Una rapidez que no tuvo en su momento, para reprochar la prisión política del ex concejal goyano Ariel Pereira.

LA MISIVA DE LA GENTE

La nota remitida por los pobladores y suscripta por el Municipio de Yofre:

Sr. Gobernador Gustavo Valdés

Los cuestionamientos y las propuestas que surgen ante la situación en el Municipio de Felipe Yofre, son las siguientes:

1) Por qué Ud. puede regular la vida de trabajadores que habitan en el Municipio Corrientes y cumplen tareas en otras provincias (como el Chaco) para evitar propagación del COVID 19; pero el Intendente de Yofre no puede hacerlo con choferes de camiones de carga (muchos de ellos de otras provincias) que pretenden ingresan a su localidad.

2) Por qué Ud. puede prohibir el ingreso y egreso de cargas provenientes de otras provincias al Municipio de Corrientes, impidiendo la comercialización de alimentos, ejercida mayormente por pequeños productores y comerciantes, una actividad eximida del aislamiento obligatorio desde su inicio; pero el Intendente de Yofre no puede hacer lo mismo con los camiones que vienen de otras provincias con la intención de cargar piedra (PIEDRA) en las canteras de su pueblo, propiedad de una importante empresa que explota esos recursos mineros en esa localidad.

3) Por qué Ud. puede disponer de equipo de desinfección con potente producto de Biogénesis Bagó para desinfectar vehículos que ingresan a la Municipalidad de Capital, con equipamiento de seguridad para los trabajadores que realizan la tarea de fumigación y termómetros digitales para el control de temperatura de los choferes; y el Intendente de Yofre, por los escasos recursos que ingresan al Municipio, no puede contar con esos equipamientos para el resguardo de la salud de su comunidad.

4) Sr. Gobernador Gustavo Valdés; no sería más fácil, justo y seguro que -ante la habilitación de la actividad minera a partir del 6 de abril- para tranquilidad de la comunidad de Yofre, para resguardar la salud de todos los correntinos y yofreños que esa comunidad pueda contar y que su Intendente pueda administrar los mismos recursos técnicos y equipamientos de seguridad del que Ud. dispone para su uso en la Municipalidad de Corrientes.

5) No deberían existir, mucho menos en estas difíciles circunstancias, diferencias entre empresarios poderosos y pequeños comerciantes indefensos; o municipios importantes con gran cobertura mediática y pequeños pueblos. Es buen momento para recordar que de esta situación SALIMOS ENTRE TODOS, que NADIE SE SALVA SOLO y que se puede resolver ayudando al que lo requiere y no necesariamente a través de la Policía o el Poder Judicial.

Muchas gracias por su segura comprensión.



Dialogo entre el intendente de Yofre Leonardo Aguirre y el gobernador Gustavo Valdés.