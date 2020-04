Infantino reconoció que no hay fecha para el regreso del fútbol

En medio de la pandemia que tiene parcialmente paralizado al mundo, la Conmebolcelebró el congreso número 72 de su historia vía teleconferencia. La totalidad de las confederaciones aprobaron el fondo de 27 millones de dólares como “reservas estatutarias” para afrontar la parálisis del fútbol.

La novedad para la Argentina fue que la AFA estuvo representada por Marcelo Tinelli. De hecho, junto con los representantes de Chile y Uruguay, fue el encargado verificar y suscribir el acta virtual, con la aprobación unánime los números de 2019 que superan los 500 millones de dólares generados por el fútbol del continente.

El cónclave virtual comenzó con las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien trazó un panorama sobre la parálisis que registra el fútbol en casi todo el mundo. “A todos nos gustaría que mañana haya fútbol pero no es posible y nadie sabe cuándo vamos a poder jugar como antes”, dijo contundente.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, presidió el congreso virtual que se desarrolló con apenas algunos problemas técnicos que padeció la federación uruguaya y aprovechó la ocasión para destacar los logros de su gestión, refrendada en auditorías externas y números millonarios en dólares, reinvertidos en el fútbol y presupuestados “de manera transparente”, en contraposición con la gestión que fue desactivada tras el FIFA Gate.

Si bien los números aún no fueron publicados, las distintas federaciones los recibieron para analizarlos y luego darles votación. Además de los 27 millones que estarán disponibles para las distintas asociaciones, el presupuesto 2020 contempla ingresos por 11,7 millones en derechos económicos por las competencias Libertadores, Sudamericana y Recopa.

“Este es el comienzo de una crisis cuya dimensión aún es incierta”, sentenció Domínguez, que al igual que Infantino brindó dos mensajes: que el fútbol estará paralizado más de la cuenta y que las arcas están lo suficientemente sólidas para que el negocio no quiebre por más que no ruede la pelota.