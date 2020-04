Hubo contacto del primer caso de Penitenciarios con persona extranjera

En la Capital correntina se registraron en las últimas 24 horas seis positivos y uno en San Cosme, todos vinculados al nexo de penitenciarios, que por ahora, la emergencia sanitaria no puede descifrar. El viernes bien de noche se cerró totalmente el acceso y egreso de la cárcel de la avenida 3 de abril. Horas después se trasladó a un lote de agentes a un predio en construcción ubicado en Santa Catalina. Allí están nuevamente aislados. Un sexteto de contagiados fue alojado en el Polideportivo de Bonastre y Avenida Patagonia. Otros inexplicablemente se movieron al interior de la provincia, llevando el virus consigo. También hay un número importante de guardiacárceles aislados en distintos edificios de la ciudad.

Hubo 122 hisopados que dieron negativo tras el primer caso del penitenciario de San Luís, pero algunos de esos análisis fallaron o no reflejaron la realidad de ese momento. Y el virus se terminó desparramando por el momento, en una docena de custodios del Penal 1.

Hubo tal vez un error garrafal de quebrar la primera cuarentena y decidir mandarlos a cumplir sus guardias sin esperar que se consuma el estadio de contagio (8 días). Asimismo esa apresurada decisión se podría explicar en un solo punto: la cárcel se hubiera quedado sin relevos, bajando abruptamente su nivel de seguridad. Y más aún luego de advertirse los violentos sucesos del último martes con la muerte de un recluso. Las autoridades no informaron lo suficiente y se guardaron estos detalles sobre la carencia de efectivos, aunque con el correr de los días la prensa y este medio principalmente, empezó a tener acceso a esa información. Una sobre todo que se guardó herméticamente, y no fueron precisamente las autoridades que la ocultaron. El primer caso, el efectivo oriundo de San Luis del Palmar, hay versiones que aseguran que tuvo contacto con una persona del extranjero, precisamente de la península ibérica. El dato se “pisó” para evitar problemas en el seno de su grupo familiar.

No saber la ruta de la infección, obligaría a admitir la posible circulación comunitaria por la ciudad, algo que por ahora, no sucede.

NUMEROS QUE NO CIERRAN

Actualmente hay 1.987 personas en aislamiento, y otras 2.325 la culminaron, números que no cierran con los 4.432 correntinos que fueron repatriados desde el inicio de la cuarentena según datos suministrados por Migraciones de la Nación. Más aún porque hay ciudadanos aislados que nunca viajaron y su distanciamiento social se debió a la eclosión de los penitenciarios. Un buen número de viajeros del exterior no estarían contabilizados. La única chance, es que los aislados informados oficialmente solo pertenecen a la ciudad Capital, aunque se cree que los datos lanzados día a día, son el global de la provincia.

Se acumulan 47 casos positivos de Covid-19, de los cuales 23 pacientes se recuperaron y fueron dados de alta. En el Instituto Malbrán continúan pendientes los resultados de 10 muestras enviadas.