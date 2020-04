Hizo una fiesta y tenía coronavirus. Hay 65 personas aisladas

Un hombre que tenía coronavirus hizo una fiesta en su casa y lo acusan de contagiar a sus familiares: está grave y hay 65 personas aisladas. Fue internado en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Su yerno también resultó infectado junto a dos adolescentes y una bebé. El intendente Juan José Mussi reveló el caso en las redes sociales.

“Este fin de semana pasado apareció la inconsciencia. Un ciudadano de Berazategui estuvo con fiebre durante cuatro días sin consultar, burló la cuarentena y fue a distintas casas y hasta nos dicen que organizó una fiesta”, reveló Juan José Mussi, intendente de Berazategui, en sus redes sociales.

El hombre, efectivamente, existe y tiene coronavirus. Está internado en grave estado en el Hospital Evita Pueblo del municipio. No está solo: su yerno, también con un resultado positivo, recibe asistencia en el centro médico, aunque con un diagnóstico más leve, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud. De acuerdo a lo comunicado por el intendente, hay otras tres personas más vinculadas al hombre, dos adolescentes y una bebé, también infectados.

“Hoy debo confirmar tres nuevos casos de coronavirus en Berazategui. Dos jóvenes de 17 y 18 años, y una beba de 10 meses. Todos estuvieron en contacto con el caso que confirmé el martes, por lo que este hombre ya contagió a 4 personas “, tuiteó Mussi.

No solo eso: el intendente aseguró que hay “66 personas” en observación, aunque no aclaró si fueron asistentes a la fiesta. Mussi prometió que el anfitrión de la fiesta será judicializado por violar la cuarentena apenas se recupere, una investigación que le correspondería al juez federal de Quilmes, Luis Armella.

Mientras tanto, “Berazategui” se convirtió en trending topic en Twitter con más de 3.100 posteos poco después de las 12 del mediodía, críticas irónicas al hombre internado. La información se interpretó de otra forma: lo acusan en las redes, precisamente, de hacer un cumpleaños para 65 personas, algo que no surge de los dichos del intendente Mussi. Mientras tanto, la familia lo defiende.

El caso, en rigor, fue revelado hace días, con la identidad del hombre mantenida en el anonimato. La familia reconoce efectivamente la fiesta, que ocurrió a comienzos de este mes. La hija del hombre habló el viernes 18. Criticó que el Municipio de Berazategui “hablara”, que filtrara “los datos” y los tildó de “manga de soretes”. La pareja del infectado también hizo su descargo.

Un día antes, la mujer reconoció que la fiesta ocurrió el día 9, que el cumpleaños que se celebró fue el de ella. “Nos guardamos para no infectar a los vecinos y ellos saben bien que no salimos para nada porque nos vigilan todo el día, así que yo no sé de dónde sacó el intendente que mi marido salió con fiebre a contagiar a todos. La gente que nos rodea nos conoce y sabe la clase de persona que somos, no quiero que nos tengan lástima ni nada, solo quería aclarar de nuevo porque me tienen cansada con sus comentarios”, afirmó. Según Mussi, ya son 12 los contagiados en el municipio.