Guillermo Vilas sufre deterioro cognitivo

El ex tenista Guillermo Vilas atraviesa un complicado presente. A sus 67 años, Willy presenta un importante deterioro cognitivo, que desde su entorno más cercano lo define como principio de Alzeheimer.

Según informó el diario Olé, Vilas padece este problema desde hace varios años. Sin embargo, en el último tiempo los síntomas se agravaron y ya no reconoce a algunos amigos y le cuesta seguir el hilo de una conversación.

En 2018, el también ex tenista Modesto “Tito” Vázquez había advertido lo que le estaba pasando a Vilas: “Nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

“Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”, agregó Vázquez.

Vilas vive con su familia en Montecarlo. Su última aparición pública fue el 2 de octubre del año pasado, cuando se viralizó un video de él junto a Bjorn Borg.

La leyenda del tenis argentino ganó 62 torneos ATP. Los más destacados fueron los 4 Grand Slams que obtuvo: Roland Garros (1977), US Open (1977) y Abierto de Australia (1978 y 1979).