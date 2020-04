El ex basquetbolista Rubén Wolkowyski agradeció a Dios por estar “vivo” mientras se recupera en su casa de la ciudad española de Málaga tras haber sufrido coronavirus, enfermedad de la que dijo que “genera mucho miedo a lo que pueda pasar”. El chaqueño, integrante de la generación dorada, contó su experiencia tras haber sufrido la enfermedad. “sentía mucho dolor”, aseguró.

“Gracias a Dios estoy vivo”, reveló el ex deportista, quien además manifestó acerca de la citada dolencia: “Este virus tiene muchas preguntas sin respuesta y genera mucho miedo a lo que pueda pasar”. Wolkowyski manifestó además: “No tengo síntomas aún, pero hay tanta incertidumbre dando vueltas que prefiero estar encerrado. Lo que viví con el coronavirus no se lo recomiendo a nadie porque para el virus sos uno más y no sabés cuándo termina”.

El ex basquetbolista comentó que cuando ingresó al hospital se despidió de su esposa de una manera diferente porque “no sabía si volvía a salir”. Y agregó: “Mi hija viajó a Barcelona y volvió con el virus, pero no lo sabíamos porque no tenía síntomas”.