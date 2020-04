Gimnasios presentaron protocolo sanitario

La Asociación de Gimnasios de Corrientes presentó al Comité de crisis de la provincia un protocolo sanitario con el objetivo de comenzar a trabajar de cara a una reactivación del servicio. En Buenos Aires alquilan los equipos que mandan a los domicilios de las personas que después serán entrenadas on-line. Acá todavía no se utiliza esa modalidad.

“Hemos presentado a la Provincia y al Comité de crisis, un protocolo sobre el cual ya veníamos tra­bajando, en el que se es­pecifican algunos puntos principales para que los gimnasios vuelvan a abrir sus puertas teniendo en cuenta que no son espa­cios de recreación sino que apuntan a mejorar la salud de las personas”, explicó Gregorio Genes, dueño de unos de los gimnasios que integran la asociación.

Ito Iturriaga también destacó la importancia de tener un protocolo que brinde seguridad a los asistentes, “la reunión fue muy importante, porque además pudimos planear la crítica situación de muchos gimnasios pequeños que ya debieron ce­rrar sus puertas, no somos espacios de recreación y nuestro servicios apuntan a mejorar la salud de las personas, muchas de ellas con factores de riesgo que por medio de la actividad física pueden mejorar su calidad de vida”, resaltó.

Del encuentro participaron, el presidente de la asociación Vicente Farías, Hernán Chacón, Alejandro Simoni, Gregorio Genes e Ito Iturriaga.

El protocolo elaborado tiene como ejes principa­les, la higiene de los locales, garantizar el distanciamiento social teniendo en cuenta las dimensiones de cada uno de los gimnasios, dispensadores de alcohol cada cierta cantidad de metros, disposición de toallas de papel, entre otros.

“El Comité de crisis nos pidió que ajustemos algunos puntos del protocolo y es lo que vamos a hacer y luego nos volveremos a reunir, por ahora todos los gimnasios continuarán cerrados”, remarcó Genes.