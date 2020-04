Funcionario judicial denunciado por violar cuarentena junto a otros pescadores

Escándalo en Goya que involucra a un integrante del Poder Judicial. Sucedió el último fin de semana cuando varios amigos distendidos se sacaron una foto mientras pescaban en un establecimiento privado, y lejos de cumplir con la cuarentena y sintiéndose muy alegres, hasta decidieron subir la imagen en las redes sociales. Uno de ellos, sería el secretario de un Fiscal de Instrucción de la Justicia de Corrientes, paradójicamente, responsable de redactar las denuncias contra aquellos que cometen algún delito. Ahora su superior, deberá investigarlo por violar el aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19.

Ocurrió en la Estancia “La Matrera”, ubicada en el paraje Santillán de Goya. Al parecer los infractores se reunieron en un alejado lugar para pasar la Semana Santa junto a sus cañas con reeles y un arma de fuego, como se observa en la fotografía que desataría la polémica.

Luego de la aparición de la pintoresca panorámica, Carlos Baque, Director de Recursos Naturales de Corrientes, realizó una denuncia ya que advirtió que un grupo de personas estarían cazando y pescando durante el aislamiento preventivo obligatorio, y más aún, cuando ambas actividades se encuentran vedadas por el momento. En las últimas horas la noticia transitó todos los medios de prensa en la sección Policiales, aunque con un peculiar detalle, los rostros de los involucrados fueron desenfocados para que no se reconozca sus identidades. Hubo una orden judicial de allanar el predio, pero cuando llegó la comitiva policial del PRIAR Goya encabezada por el comisario Pedro Bordón, los pescadores ya no estaban. Solo los dueños de casa. Alguien desde los Tribunales les avisó antes para que desaparezcan del lugar. Solamente se encontraron las cañas y demás elementos que fueron confiscados. Se verificó además, que en el establecimiento inspeccionado había un campamento destinado a la caza y la pesca. Aseguran que se logró identificar a cuatro de los individuos que aparecen en la imagen, uno de ellos, Sergio Ferrara, secretario del Fiscal Francisco Arrúe, quien insólitamente, debería impulsar la denuncia contra su mano derecha junto al Juzgado de Instrucción N°3. No pocos creen que debería inhibirse en el expediente.

Según se supo, los quebrantadores de la cuarentena, que la cumplen gran parte de los argentinos, serán notificados de la imputación que les cabría por infringir el decreto nacional de aislamiento obligatorio, refrendado por el presidente Alberto Fernández.