Falleció una correntina de 36 años por Coronavirus en España

Una correntina de 36 años falleció hoy a la mañana en Madrid, víctima de Coronavirus. La primera persona oriunda de esta provincia víctima del COVID-19, y a su vez la argentina más joven muerta producto de la pandemia.

“Sandra vivía hace más de 5 años en España. EL 26 de marzo nos enteramos que contrajo coronavirus”, contó Patricia Ríos, hermana de la fallecida para detallar que “los médicos nos decían que solamente tenía afectado los pulmones y que el resto de los órganos funcionaba bien”.

“Nosotros nos contactamos a través de otra hermana que vive en España. Todos los días nos contaba de la situación. No nos dijeron con exactitud cómo se contagió. Días antes del diagnóstico había tenido un accidente. La ambulancia tardó, la tuvo que llevar mi cuñado. Empezó a levantar temperatura y ella la confundió con una gripe común”, relató.

“Ya llegó a la internación con una complicación pulmonar. Hubo días buenos en donde nos decían que iba evolucionando. Probaban con bajarle el nivel del respirador. Le hicieron muchos análisis, le detectaron que tenía una bacteria hospitalaria”, agregó.

“Es importante el aislamiento y por favor pido que tengan en cuenta el cuidado de las manos. Tomen conciencia porque este virus no importa si sos joven o viejo”, recomendó muy angustiada la mujer, teniendo en cuenta que por los protocolos existentes, no podrán ver el cuerpo de su hermana o hacer una ceremonia para despedirla.