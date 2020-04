Falleció un anciano que se contagió en un geriátrico

La provincia de Córdoba registró su séptima víctima fatal por COVID-19. Se trata de un hombre de 74 años, residente del geriátrico Santa Lucía de Saldán, que ingresó a esa institución el pasado 20 de enero con un cuadro de desnutrición, demencia senil y otras patologías neurológicas, además de una fractura de cadera. Un mes y medio después, la situación en aquel hogar de ancianos se complejizó: un médico del PAMI que atendía en el establecimiento era portador asintomático de coronavirus.

Lo que siguió después fue una cadena de contagios. Según se supo, 27 personas (entre ellas 21 adultos mayores) contrajeron COVID-19 en la clínica geriátrica ubicada en Saldán, un pequeño pueblo ubicado en Córdoba. Una de ellas fue el anciano que falleció hoy y reportó el Ministerio de Salud de la Nación. Según pudo saber Infobae, el paciente había sido hisopado por un equipo del Ministerio de Salud provincial los días 10 y 13 de abril. El primer resultado fue negativo y, el segundo, se confirmó para COVID-19 el 16 del corriente. El fallecimiento se produjo a las 8.30 horas de esta mañana.

Lucas Figueroa, el doctor que contrajo el virus, confirmó los resultados luego de que solicitó hacerse un hisopado en forma voluntaria a raíz de la exposición de su actividad y por el hecho de ser asmático, lo que lo ubica en el grupo de riesgo. “Lo hice por prevención. Sigo sin tener ningún síntoma”, contó en un audio de WhatsApp que fue difundido el canal cordobés El doce. Según su relato, su condición de asma crónica le hace tener un poco de tos en esta época del año y para no confundir su afección habitual con la COVID-19, tomó la definición de someterse a un test en el hospital de Unquillo. “Estoy muy preocupado por todo esto”, concluyó en la grabación que decidió hacerla pública por la preocupación que generó su caso.

Al final, las sospechas del médico se convirtieron en una realidad. Luego de que la prueba de hisopado diera positiva, las autoridades sanitarias continuaron con la investigación epidemiológica de los pacientes que atendió Figueroa. El médico había seguido con sus tareas habituales hasta el jueves a la mañana, por lo que habría mantenido contacto con cerca de 200 personas, ya que es doctor de cabecera de PAMI en toda la localidad.

Los análisis arrojaron que unas 27 personas contrajeron COVID-19 en el geriátrico de Saldán, de las cuales unas 21 son jubilados y 6 son empleadas por el establecimiento. Hasta este sábado se habían efectuado unas 115 muestras en total y se esperaban los resultados de otros 150 testeos. El intendente de Saldán, Cayetano Canto, lamentó la situación y comentó que “el caso se produce en un lugar de alto riesgo y con los pacientes que más sufren”, en relación al contagio producido en el geriátrico. E instó a la población local a extremar las medidas de prevención y aislamiento social. Lo cierto es que, de acuerdo a las autoridades comunales, el contagio ya podría haberse trasladado a otros pueblos. Según reveló el intendente, al menos unas ochenta personas que mantuvieron contacto con Figueroa circularon también por Villa Allende, ya que fueron al banco de esa localidad a cobrar jubilaciones y pensiones. “Hoy no sabemos contra quién ni hasta dónde puede llegar esta situación”, concluyó Cayetano Canto.

Acerca del estado de salud de las personas que dieron positivo a la COVID-19, el intendente comentó: “Cinco abuelos están internados en el Hospital Italiano de Córdoba. Y los que están en el geriátrico están bien. La evolución es buena. No tienen síntomas. Todos están aislados”.

Canto precisó ante medios locales que todo el geriátrico fue puesto en cuarentena. Advirtió que el resto del personal del establecimiento “no tiene síntomas” y fueron trasladados a sus domicilios para que cumplan con el aislamiento.

El gobierno de Córdoba declaró el estado de alerta epidemiológica en el corredor que involucra a las localidades de Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y La Calera, hasta el cuadrante noroeste de la ciudad de Córdoba, a raíz de la aparición de distintos focos de coronavirus en la zona.

“Se intensifican los controles de circulación de las fuerzas de seguridad y se suma un control sanitario. Se continuarán realizando los testeos que se realizan desde esta mañana en Saldán”, indicó a través de un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que precisó que en un lapso de 48 horas revisarán las medidas dispuestas para evaluar su eficacia.