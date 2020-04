Extraño traslado de presos de la Unidad Penal 1 a Goya (Audios)

Enviaron a Goya a dos presos del Penal 1 de la capital Correntina donde un penitenciario dio positivo para COVID-19 hace 4 días atrás. Este lunes en horas de la mañana ya se supo que cuatro internos de la cárcel de avenida 3 de abril, serían trasladados a la Granja Yatay (Penal 4) ubicada por Ruta Nacional 12, pero la población de ese presidio amenazó con concretar una huelga de hambre, si se concretaba esa medida. La versión se conoció en un audio de whatsapp y trascendió a medios de prensa (Radio Best) que difundieron su contenido. No había demasiada explicación sobre el reubicación de presos en momentos que se desarrolla la pandemia. Algunos creen que son penados que integran el grupo de riesgo.

Esta noche Gladys Leonor Hanke, de Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad, miembro del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (creado por la ley Ley Nº 6.280), informo que en las últimas horas ingresaron a Goya dos personas que estaban cumpliendo sus sentencias en el penal 1 de Corrientes, lugar donde un penitenciario oriundo de San Luis del Palmar se contagió de Coronavirus. Asimismo se informó oficialmente que más de 120 efectivos dieron negativo para COVID – 19. También es cierto que no le realizaron hisopados preventivos a ningún interno de esa unidad carcelaria.

Los presos trasladados fueron identificados con los apellidos Martínez y López, quienes ya se encuentran alojados en el Penal 8, donde fueron totalmente aislados. No tiene contacto con los otros encarcelados. El director de ese establecimiento de prisión, Gustavo Adolfo Leiva, le confirmó está información a un miembro del comité contra la tortura. Hay temor entre los familiares de los demás detenidos.

Según Leiva la Unidad de Goya, es el penal que está en mejores condiciones de higiene, ya que hay un interno por celda. Martínez y López, tendrán horarios diferenciados de recreo e higiene personal.

Audios de internos de la Unidad Penal 4 enviados al periodista Wilfredo Oviedo (Radio Best)